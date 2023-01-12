Стало известно, когда могут достроить крутой пятизвездочный отель рядом с Белокурихой

Еще около года может потребоваться инвесторам Белокурихи Горной, чтобы достроить пятизвездочный премиальный отель с клиникой превентивной медицины под брендом «Гранд-Крио». Об этом в декабре 2022 года на церемонии «Менеджер года» рассказал гендиректор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов. Он получил сразу два спецприза в номинации «За развитие туркластера» и «Народном голосовании».

Константин Ежов,

генеральный директор компании «Курорт Белокуриха»:

Мы общаемся с инвестором. Он планируют сдать в эксплуатацию свой пятизвездочный отель с домами ориентировочно через год. Он к этому планомерно идет, у него все финансовые вопросы решены. Я думаю, что в 2023 году все будет сделано.

По словам Константина Ежова, в ходе строительства инвестор существенно увеличил объемы, поэтому сроки сдвинулись. Чтобы построить объект, инвестор взял кредит по льготной ставке, предложенной государством по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Белокуриха Горная. Пресс-служба правительства АК.

Строить второй отель на Белокурихе-2 начали в июне 2020 года. Взялся за него собственник международной сети клиник адаптивной и превентивной медицины Grand Clinic Владимир Шуппо.

На сайте отеля говорится, что это будет премиальный курорт, способный конкурировать по уровню комфорта с лучшими мировыми комплексами. Все строения будут выполнены в эко-стиле европейского направления с использованием натуральных материалов класса люкс.

«На территории оздоровительного курорта площадью 13,3 га Grand-Cryo Resort расположатся главный корпус на 58 номеров, со SPA-комплексом, медицинской клиникой, 18 коттеджей из кедра, ресторан на 250 мест, кедровый банный комплекс, зоны для спорта и отдыха, вертолетная площадка», — отмечают в сообщении.

Церемония награждения премии «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Владимир Вдовин

Где сейчас можно пожить

На Белокурихе-2 пока располагается один отель — «Олимп парк». Его в 2021 году построила бийская компания «Сиблюкс», которая специализируется на деревянном домостроении.

У «Олим парка» два корпуса для проживания, своя SPA-зона, ресторан и банкетный зал.