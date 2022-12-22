22 декабря
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Туризм

Не хватило бюджета. После неудачной попытки Барнаул еще может получить 250 млн федеральных рублей на создание «туркода»

Барнаул в этом году стал одним из победителей федерального конкурса на благоустройство центра города, но денег не получил. Бюджета не хватило, рассказал Евгений Дешевых, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края. В следующем году краевой центр вновь поборется за субсидию. Что она изменит, расскажем в этом материале.

Отреставрированного медведя вернули на улицу Мало-Тобольскую. Барнаул, 2 апреля 2018 года.
Отреставрированного медведя вернули на улицу Мало-Тобольскую. Барнаул, 2 апреля 2018 года.
barnaul.org

Летом 2022 года Ростуризм по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» провел конкурс на разработку «туристического кода центра города». Участники должны были подготовить проект единого пространства с достопримечательностями, пешеходными и фотозонами, ярмарками, смотровыми площадками, инфраструктурой для людей с инвалидностью и так далее.

Такой проект подготовила барнаульская мэрия. Он охватывал территорию примерно в 100 га: от вокзальной площади через Ленинский проспект и набережную до Нагорного парка. Также он касался окрестностей Красноармейского проспекта, где находятся исторические памятники. На воплощение задумки можно было получить 250 млн рублей из федерального бюджета.

Участники шли нос-к-носу. Барнаульский проект набрал 23 балла и стал одним из победителей. Первое место заняла Казань (28 баллов).

Всего в конкурсе участвовали 85 регионов. Барнаульская заявка заняла 38 место, но «приз» не получила: лимита конкурса хватило лишь на 31 проект.

Если конкурс повторят в 2023 году, администрация Барнаула отправит доработанную заявку, добавил Дешевых. В управлении по развитию туризма в очередной победе не сомневаются: деньги на софинансирование проекта уже заложили в отраслевой программе.

Если Барнаул все-таки получит деньги, то воплотить проект смогут в 2024 году.

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