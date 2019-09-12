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Туризм

Московский журналист назвал барнаульцев самыми богатыми людьми на свете

Журналист московского издания «Собеседник» Алексей Анастасьев поделился своими впечатлениями от путешествия по Алтайскому краю. Он сравнил сибирский регион с Аргентиной и назвал барнаульцев самыми «богатыми» людьми на свете.

Вид на Барнаул.
Вид на Барнаул.
Анна Зайкова, altapress.ru

В начале августа вместе с корреспондентами федеральных и региональных СМИ Алексей Анастасьев поучаствовал в экспедиции «Алтайские ОБЬятия». Журналистам показали достопримечательности Барнаула, Бийска, Белокурихи, а потом они три дня плыли по Оби на теплоходе с заездом в Быстрый Исток и Усть-Пристань.

Теперь Алексей Анастасьев пишет, что Алтай — это горы и живописные озера, мощные, быстрые реки и уникальные ленточные боры, великолепные сыры и фирменный местный мед. А также 38 природных заказников, старинные города и села с мемориальной купеческой архитектурой и богатая история меде- и сереброплавильного дела.

«Словом, 4500 туристических объектов, готовых к ежегодному приему до двух миллионов приезжих», — пишет автор.

Курорт Белокуриху корреспондент назвал раем на земле, а жителей Барнаула — самыми «богатыми» людьми на свете, которые в буквальном смысле ходят по серебру.

«Негромкие, неторопливые, спокойные и щедро гостеприимные, они раскрываются перед тобой постепенно, все новыми красками и гранями, словно самоцвет, только что извлеченный из горной породы. В такие места, чтобы их прочувствовать и насладиться ими, надо возвращаться не один и не два раза».

Ранее по Барнаулу прогулялся студент-блогер из Таджикистана. Он посоветовал не выбирать этот город для жизни.

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