«Вкусный» воздух и кровать без ножки. Чем поразил Алтайский край прессу из Москвы

В начале августа в Алтайском крае состоялся пресс-тур для региональных и федеральных СМИ «Алтайские ОБЬятия». Журналистам показали достопримечательности Барнаула, Бийска, Белокурихи, а потом они три дня плыли по Оби на теплоходе с заездом в Быстрый Исток и Усть-Пристань. Подробнее о путешествии читайте здесь.
В поездке корреспондент altapress.ru наблюдала, какие впечатления производят на гостей разные особенности нашего региона. Мы специально решили не спрашивать об этом «в лоб», чтобы избежать формальных ответов.
Что порадовало журналистов в поездке
1. Красота природы
Федеральные журналисты очень хотели увидеть ленточный бор Алтайского края, с детской радостью фотографировались на поле подсолнухов, наблюдали за облаками с корабля и хвалили свежий воздух, который «можно есть ложками».
2. Люди
Журналисты много общались с местными жителями, руководителями санаториев, баз, предприятий, отмечали их радушие и сильный характер («как можно 30 лет отработать на одном предприятии?»).
3. Еда
Несколько видов ухи, мед, алтайские сыры, настойки на ягодах и травах, овощи с огородов — все это производило только позитивное впечатление на участников экспедиции. «Мы думали, у нас скромный стол, а вы так радуетесь», — с удивлением отметила хозяйка в одной из деревень.
4. Музей Валерия Золотухина
Мультимедийный музей, «нафаршированный» современными технологиями и оформленный максимально современно, и в городе встретишь нечасто. Но когда такой видишь в глубинке — это шокирует. Очевидно, что к пространству приложили руку профессионалы и создали его с душой.
Сотрудники музея рассказали, что молодежь воспринимает экспозицию очень хорошо, а вот старшему поколению она часто непонятна.
5. Старинная мельница в Усть-Пристани
Ее построили в 1927 году без единого гвоздя, высота здания — с пятиэтажный дом. Блогер Светлана Санникова, которая очень много ездит по России, сказала, что ни разу не видела настолько прекрасный памятник промышленной архитектуры. Сейчас мельница находится в частной собственности. Все журналисты сошлись во мнении, что ее необходимо как минимум сохранить, а лучше сделать памятником культурного наследия.
Что разочаровало журналистов в поездке
1. После Горного Алтая картинка «не та»
Все-таки Алтай до сих пор ассоциируется у многих в первую очередь с горами. Те, кто бывал в них глубоко, долго остаются под сильным впечатлением. Один из журналистов сказал, что, когда его позвали в пресс-тур, он думал, речь идет именно о Горном Алтае, и потом был несколько разочарован.
2. Размещение
В селах, где экспедиция останавливалась на ночлег, ее ждали «спартанские условия» (так сказала гостья из Москвы). Представители региональной прессы были к ним готовы — они взяли с собой полотенца, фен, принадлежности для душа. Однако москвичей комнаты в духе детского лагеря с общим душем и туалетом, мягко говоря, приводили в недоумение.
Были и совсем курьезные случаи: кому-то не хватило одеяла, у одной кровати была сломана ножка — и на ней пришлось спать, разбилась и развалилась надвое лампочка. Когда ее заменили, следующая перегорела через 15 минут. На одной базе не было горячей воды. Приличных гостиниц в Усть-Пристани и Быстром Истоке нет.
3. «Низкая визуальная культура»
Люди, которые видели европейские деревни, не сильно радуются российским. Где-то очевидное запустение, а если все более-менее благополучно — то эстетика отсутствует. Уют создают хозяева своим радушием, но красиво оформленных домов, в которых было бы хорошо от самой обстановки, на Алтае критически мало.
4. Вода в Оби
Несмотря на то что в целом река красивая, цвет воды в ней и пена на поверхности вызывали вопросы.
5. Музей Чуйского тракта
Этот уникальный музей с богатейшим материалом оказался в разделе со знаком минус по одной причине — его стилистика фатально устарела. Он из середины XX века, но никак не из второго десятилетия XXI. Видно, что сотрудники погружены в тему, хранят экспонаты, однако темные залы и лекционная подача материала «не заходят» совсем.
Даже шикарный исторический дом купца Варвинского, в котором находится музей, не спасает ситуацию. Предполагаем, что зацепить такой экспозицией внимание людей, воспитанных на интернете и путешествиях, практически невозможно.
Тем не менее за июнь-июль 2019 года, по данным самого учреждения, музей посетило 6 тыс. туристов.
Что со связью?
Мобильный интернет на реке оказался более устойчивым, чем на железной и автомобильной дорогах. На верхней палубе корабля он практически не пропадал на протяжении пути у всех крупных операторов. Зато на наземной части маршрута работал с постоянными перебоями — каждые 10−15 минут.
Какие СМИ участвовали в экспедиции «Алтайские ОБЬятия»
В экспедиции «Алтайские ОБЬятия» приняли участие следующие СМИ: «Первый канал» (съемочная группа программы «Непутевые заметки»), «Московский комсомолец» (федеральная редакция), журнал «Собеседник», ГТРК «Алтай», «Катунь 24», «Алтайская правда», ИД «Алтапресс». А также блогер Светлана Санникова и представители московского PR-агентства.