«Вкусный» воздух и кровать без ножки. Чем поразил Алтайский край прессу из Москвы

Корреспондент altapress.ru, наблюдая за федеральными журналистами, которые приняли участие в масштабной экспедиции «Алтайские ОБЬятия», пришла к интересным выводам. Москвичей в нашем регионе интересуют мед, сыр и ленточный бор. Однако отсутствие нормальных гостиниц в селах и обманутое ожидание увидеть высокие «алтайские» горы портят впечатления от поездки по региону. Что еще разочаровало или порадовало в крае «федералов» — читайте в разборе.

В начале августа в Алтайском крае состоялся пресс-тур для региональных и федеральных СМИ «Алтайские ОБЬятия». Журналистам показали достопримечательности Барнаула, Бийска, Белокурихи, а потом они три дня плыли по Оби на теплоходе с заездом в Быстрый Исток и Усть-Пристань. Подробнее о путешествии читайте здесь.

В поездке корреспондент altapress.ru наблюдала, какие впечатления производят на гостей разные особенности нашего региона. Мы специально решили не спрашивать об этом «в лоб», чтобы избежать формальных ответов.

Что порадовало журналистов в поездке

1. Красота природы

Федеральные журналисты очень хотели увидеть ленточный бор Алтайского края, с детской радостью фотографировались на поле подсолнухов, наблюдали за облаками с корабля и хвалили свежий воздух, который «можно есть ложками».

Экспедиция «Алтайские ОБЬятия». Ирина Баенкова

2. Люди

Журналисты много общались с местными жителями, руководителями санаториев, баз, предприятий, отмечали их радушие и сильный характер («как можно 30 лет отработать на одном предприятии?»).

Кузнец Анна Билецкая , комплекс Андреевская слобода в Белокурихе-2. Ирина Баенкова

3. Еда

Несколько видов ухи, мед, алтайские сыры, настойки на ягодах и травах, овощи с огородов — все это производило только позитивное впечатление на участников экспедиции. «Мы думали, у нас скромный стол, а вы так радуетесь», — с удивлением отметила хозяйка в одной из деревень.

Экспедиция «Алтайские ОБЬятия». Ирина Баенкова

4. Музей Валерия Золотухина

Мультимедийный музей, «нафаршированный» современными технологиями и оформленный максимально современно, и в городе встретишь нечасто. Но когда такой видишь в глубинке — это шокирует. Очевидно, что к пространству приложили руку профессионалы и создали его с душой.

Сотрудники музея рассказали, что молодежь воспринимает экспозицию очень хорошо, а вот старшему поколению она часто непонятна.

Музей Валерия Золотухина в селе Быстрый Исток. Ирина Баенкова

5. Старинная мельница в Усть-Пристани

Ее построили в 1927 году без единого гвоздя, высота здания — с пятиэтажный дом. Блогер Светлана Санникова, которая очень много ездит по России, сказала, что ни разу не видела настолько прекрасный памятник промышленной архитектуры. Сейчас мельница находится в частной собственности. Все журналисты сошлись во мнении, что ее необходимо как минимум сохранить, а лучше сделать памятником культурного наследия.

Старая мельница в селе Усть-Пристань. Ирина Баенкова

Что разочаровало журналистов в поездке

1. После Горного Алтая картинка «не та»

Все-таки Алтай до сих пор ассоциируется у многих в первую очередь с горами. Те, кто бывал в них глубоко, долго остаются под сильным впечатлением. Один из журналистов сказал, что, когда его позвали в пресс-тур, он думал, речь идет именно о Горном Алтае, и потом был несколько разочарован.

Экспедиция «Алтайские ОБЬятия». Ирина Баенкова

2. Размещение

В селах, где экспедиция останавливалась на ночлег, ее ждали «спартанские условия» (так сказала гостья из Москвы). Представители региональной прессы были к ним готовы — они взяли с собой полотенца, фен, принадлежности для душа. Однако москвичей комнаты в духе детского лагеря с общим душем и туалетом, мягко говоря, приводили в недоумение.

Были и совсем курьезные случаи: кому-то не хватило одеяла, у одной кровати была сломана ножка — и на ней пришлось спать, разбилась и развалилась надвое лампочка. Когда ее заменили, следующая перегорела через 15 минут. На одной базе не было горячей воды. Приличных гостиниц в Усть-Пристани и Быстром Истоке нет.

3. «Низкая визуальная культура»

Люди, которые видели европейские деревни, не сильно радуются российским. Где-то очевидное запустение, а если все более-менее благополучно — то эстетика отсутствует. Уют создают хозяева своим радушием, но красиво оформленных домов, в которых было бы хорошо от самой обстановки, на Алтае критически мало.

Село Усть-Пристань , купеческий дом. Ирина Баенкова

4. Вода в Оби

Несмотря на то что в целом река красивая, цвет воды в ней и пена на поверхности вызывали вопросы.

Экспедиция «Алтайские ОБЬятия». Ирина Баенкова

5. Музей Чуйского тракта

Этот уникальный музей с богатейшим материалом оказался в разделе со знаком минус по одной причине — его стилистика фатально устарела. Он из середины XX века, но никак не из второго десятилетия XXI. Видно, что сотрудники погружены в тему, хранят экспонаты, однако темные залы и лекционная подача материала «не заходят» совсем.

Даже шикарный исторический дом купца Варвинского, в котором находится музей, не спасает ситуацию. Предполагаем, что зацепить такой экспозицией внимание людей, воспитанных на интернете и путешествиях, практически невозможно.

Тем не менее за июнь-июль 2019 года, по данным самого учреждения, музей посетило 6 тыс. туристов.

Музей Чуйского тракта. Ирина Баенкова

Что со связью? Мобильный интернет на реке оказался более устойчивым, чем на железной и автомобильной дорогах. На верхней палубе корабля он практически не пропадал на протяжении пути у всех крупных операторов. Зато на наземной части маршрута работал с постоянными перебоями — каждые 10−15 минут.

Какие СМИ участвовали в экспедиции «Алтайские ОБЬятия»

В экспедиции «Алтайские ОБЬятия» приняли участие следующие СМИ: «Первый канал» (съемочная группа программы «Непутевые заметки»), «Московский комсомолец» (федеральная редакция), журнал «Собеседник», ГТРК «Алтай», «Катунь 24», «Алтайская правда», ИД «Алтапресс». А также блогер Светлана Санникова и представители московского PR-агентства.