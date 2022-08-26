На Алтае хотят построить хилинг-центр: что это такое и зачем он нужен

Что такое healing-центры

Хилинг-центры — это отели, где человек отдыхает от городского шума и стресса, расслабляется с помощью спа-процедур и сбалансированного питания. Они похожи на привычные санатории, однако хилинг-отели часто располагаются в живописных местах: в горах, на берегу моря или глубоко в лесу.

Для таких центров характерен минимализм в дизайне, натуральные материалы для отделки и декора, а также приглушенные цвета.

Остеопат. Массаж. СС0

Какой отель планируют построить на Алтае

Гостиничная сеть Green Flow планирует реализовать проект строительства хилинг-центра с термальным комплексом на Алтае. За основу будет взят проект, который компания реализует на Байкале.

Правда, о каком именно Алтае идет речь, пока не ясно. Авторы проекта смотрели территории на кластерах «Белокурихи горной».

Отель, который построили на Байкале, возьмут за основу. Однако алтайский хилинг-центр получится больше него.

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