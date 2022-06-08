На Алтае построят пять комплексов по переработке отходов за 8 млрд рублей

О строительстве в Алтайском крае пяти комплексов по переработке мусора заявил «Российский экологический оператор». Заявленная сумма инвестиций весьма существенная, но в Общественной палате Алтайского края говорят, что готовят более эффективную и менее дорогостоящую систему обращения с отходами.

Направления инвестиций

Гендиректор РЭО Денис Буцаев обсудил строительство комплексов по переработке отходов с губернатором края Виктором Томенко, сообщили в пресс-службе РЭО.

Ранее экологический оператор сообщал, что в регионе построят четыре комплекса. И вот сейчас речь идет уже о пяти.

О точных сроках и характеристиках объектов пока не сообщается — как и в начале года, когда эта информация появилась впервые. Но зато понятнее стали объемы инвестиций и территории, на которых могут появиться эти объекты, но последние — лишь ориентировочно.

Мусоросортировочный комплекс. РЭО.

Где будут строить

Судя по информации, опубликованной РЭО, комплексы появятся в пяти мусорных зонах региона (всего в крае их семь). Конкретные районы пока не озвучивают.

Известно лишь, что комплекс «Павловский», самый крупный из пяти (мощностью 300 тыс. тонн), будет размещен в Павловском районе, о чем altapress.ru ранее уже сообщал. Этот объект планируется ввести до 2024 года — таким образом на строительство и запуск есть всего 1,5 года.

Кроме того, появятся комплексы по переработке отходов «Алейский» (100 тыс. тонн в год), «Бийский» (100 тыс. тонн в год), «Заринский» (50 тыс. тонн в год) и «Славгородский» (50 тыс. тонн в год).

Общая стоимость пяти проектов — 8 млрд рублей. Строить предполагается на основе концессионных соглашений. Финансировать — за счет средств, полученных от продажи облигаций «Российского экологического оператора».

Вывоз мусора. Минстрой АК.

Предлагаем альтернативу

Тем временем в Общественной палате Алтайского края готовят альтернативное предложение, сообщил Сергей Тастан, руководитель комиссии по экономике и предпринимательству.

Общественники предлагают создать в крае систему закупочно-заготовительных «Экопунктов» для раздельного сбора отходов и извлечения вторсырья. Это позволит меньше загружать полигоны, которых пока остро не хватает.

Кроме этого, общественники предлагают модернизировать действующий полигон в Первомайском районе и построить экотехнопарки в Первомайском, Бийском и Алейском районах на уже отведенных участках.

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Барнауле. ВК — Мусора. Больше. Нет , Барнаул.

«В Бийском районе проведены все проектные работы, в Алейском и Первомайском районах Барнаульской зоны — в работе», — сказал Тастан.

На реализацию предложений Общественной палаты, по словам собеседника altapress.ru, нужно намного меньше средств — около 1 млрд рублей.

Ранее в РЭО сообщали, что Алтайский край не достиг запланированных показателей по доле утилизации и обработки ТКО. Прокурор Алтайского края назвал положение с мусорной реформой в регионе плачевным.

Факт

«Российский экологический оператор» — публично-правовая компания. Создана по указу президента РФ 14 января 2019 года.

Источник: сайт РЭО.