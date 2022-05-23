Захлебнемся в отходах? Краевой прокурор назвал положение с мусорной реформой плачевным

Мусорная реформа стоит на месте, положение дел плачевное — так охарактеризовал ситуацию прокурор Алтайского края Антон Герман на круглом столе в Общественной палате края. В самом деле: современные полигоны в крае так и не начали строить, старые на грани переполнения, сортировка мусора отсутствует. А на прямой вопрос прокурора, какое ведомство в крае главное по реформе, один из министров признался: «Не могу сказать».

«Превратилась в директора мусорного движения»

«За три года реформы я медленно, но верно превратилась из главы района в директора мусорного движения», — говорит Светлана Агаркова, глава Алейского района и председатель совета муниципальных образований.

Пока глава не сообщит межрайонному прокурору, что в селах все завалено отходами, пока тот не примет меры прокурорского реагирования — добиться вывоза не удается.

Агаркова признает: несанкционированных свалок в районах стало меньше. Но вот вопросов и проблем «стало больше в несколько раз». Особенно в сельской местности. Там люди говорят: до реформы у нас было чисто.

«Плохой организацией превратили доброе дело в… — глава района даже не находит точное определение, — в то, о чем я сказала выше».

Светлана Агаркова. На круглом столе в Общественной палате. Altapress.ru

582 тыс. тонн твердых коммунальных отходов образуется ежегодно на территории края, по данным минприроды. Общий объем отходов всех классов — 106,5 млн тонн, данные средние.

«Должен вывозить , но не вывозит»

Мусорная реформа, которую Светлана Агаркова именует с приставкой «так называемая», заработала в крае в 2019-м. Главными по мусору, как вы помните, определили региональных операторов.

Им отдали все денежные потоки от населения и организаций — за это они должны были управлять потоками мусора. Результат: чистые города и села. Но это — в теории.

Вывоз мусора. Минстрой АК.

На практике же, если регоператор сам не сумел организовать работу хорошо, то заставить его это сделать не может ни пряник (деньги клиентов), ни кнут (наказание) — разве что прокурор. И то — если глава местного самоуправления будет настаивать.

Светлана Агаркова приводит удручающие примеры.

Тюменцевский район. Администрация выделила участок под временное накопление ТКО. Регоператор должен вывозить отходы на полигон в Камен-на-Оби. Не вывозит. «Такая же проблема на территории Бурлинского района», — говорит она.

Возгорание на полигоне ТКО у Камня-на-Оби. Altapress.ru

«Второй еще хуже , чем первый»

Характерна и нашумевшая история с компанией «Экостар». Ее — буквально в назидание другим — за нарушения лишили статуса регоператора по Алейской зоне.

Более того, за плохую работу ей пришлось расстаться с 13 млн рублей по безотзывной банковской гарантии — деньги уже поступили в бюджет, сказал глава минстроя Иван Гилев. Казалось бы, ее пример — другим наука…

После «увольнения» «Экостара» для Алейской зоны на год подобрали сменщика — регоператора Каменской зоны «Линетт». Однако Светлана Агаркова утверждает: «Второй регоператор работает еще хуже, чем первый».

Светлана Агаркова. На круглом столе в Общественной палате. Altapress.ru

«Нет механизмов вывезти мусор»

Парадоксально — но лишение статуса регоператора породило трудности, что называется, откуда не ждали. «Экостар», поработавший в Алейской зоне всего три месяца, накопил отходы на временной площадке. Временная есть временная — надо двигать ТКО дальше.

«Кто будет перевозить на полигон, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов»? — строго спросил прокурор края главу минстроя.

Министр объяснил: в Алейской зоне только два «реестровых» полигона — в Усть-Калманке и Романово. Если вывозить туда отходы из Топчихи и Алейска, «они через два месяца перестанут принимать мусор вообще».

«Механизмов вывозить мусор после другого регионального оператора на сегодня нет, пока не будут созданы в Алейской зоне мощности по приемке этого мусора», — признал Иван Гилев.

Иван Гилев. altairegion22.ru

«Иначе захлебнемся»

Вообще, мощность полигонов — вопрос далеко не частный. Из примерно тысячи мест захоронения отходов в Алтайском крае только 18 включены в госреестр и работают легально.

Между тем, по данным главы минстроя, с начала реформы регоператоры пришли в 683 населенных пункта края, откуда раньше мусор не вывозили. На первый взгляд, все идет по плану.

«За 3,5 года более 630 тысяч человек получили возможность цивилизованного обращения отходами. Сегодня услуга предоставляется 2,1 млн человек, проживающих в 773 населенных пунктах. Это 91,8% населения края», — констатировал Иван Гилев.

Яровое. Май , 2022 года. Altapress.ru

Однако объективно объем собираемых отходов возрос процентов на 20−30 — как никак добавилось 630 тысяч «отходообразователей». И то, что раньше сжигали в печках, сваливали в оврагах или лесополосах, теперь надо пристроить на какой-нибудь цивилизованный полигон.

При этом в Барнаульской зоне полигоны заполнены процентов на 75, оценил Андрей Кулагин, гендиректора «Экосоюза». Тот, что в краевом центре — на 95%. Усть-Калманский, в который должны возить ТКО семь районов, будет забит под завязку в августе 2022-го.

«Если мы не решим эту задачу — современные полигоны ТКО с перерабатывающими комплексами, коллеги, мы в этом мусоре зах-леб-нем-ся»! — эмоционально описала ситуацию Светлана Агаркова.

«Надо констатировать отсутствие результатов»

Надо сказать, что Антон Герман принял в обсуждении весьма живое участие — было видно, что в тему твердых коммунальных отходов краевой прокурор глубоко вник.

Антон Герман. На круглом столе в ОБщественной палате. Altapress.ru

Он напомнил, что в 2021 году в регионе должны были ввести мощности по переработке отходов на 100 тыс. тонн. А в 2022-м — еще на 100 тыс. Все это предусмотрено нацпроектом «Экология».

Логика тут понятная: будем больше сортировать — меньше придется захоранивать на полигонах.

«Что мы видим фактически? В прошлом году введены мощности 60 тыс тонн, но введены условно — фактически никакой работы они не начинали, и как это работает на практике, СМИ наглядно показали. Здесь также надо констатировать отсутствие результатов», — сказал Антон Герман.

Комплекс по переработке мусора в Рубцовском районе. Дарья Зыкова.

Очевидно, Герман имел в виду сообщения о мусоросортировочном комплексе регоператора Рубцовский зоны «ВторГеоРесурс».

Этот «экологичный» объект, как выяснили в краевом минприроды, загрязняет и прилегающую территорию, и свои же производственные участки.

Меж тем, найти землю под полигон — проблема. «Буквально недавно были в Усть-Калманском районе, разговаривали с главой, самолично занимался этим вопросом. Глава встает и говорит: а у меня нет земельного участка, как хотите — нет. У меня здесь поля, здесь санзона», — объяснил Стрелковский.

К тому же мусоросортировка не интересует инвесторов — они не готовы тратить средства на проекты с длительным сроком окупаемости, объяснил глава минприроды.

Со своей стороны Иван Гилев объяснил: плата за вывоз мусора в Алтайском крае самая низкая в Сибирском федеральном округе — в том смысле, что с такими платежами мусорсортировка экономически не выгодна.

На круглом столе в ОБщественной палате. Altapress.ru

«Мне сложно ответить на этот вопрос»

Меду тем Антон Герман отметил, что жители края «и так платят большие коммунальные платежи», поэтому инвестировать за счет тарифов — неправильная история.

Он констатировал, что Алтайский край — один из 16 регионов (из 85), не получивших государственного софинансирования проектов строительства современных полигонов.

«Как вы думаете, почему такая ситуация сложилась»? — спросил прокурор края министра природных ресурсов и экологии.

«Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не являюсь распорядителем финансовых средств Алтайского края», — отреагировал Стрелковский.

Андрей Стрелковский. Altapress.ru

При этом и Андрей Стрековский, и Иван Гилев заверили прокурора: решение о строительстве полигона для барнаульского мусора с участием федеральных средств принято, правительство очень активно этим занимается. Полигон будет строиться в Павловском районе (более подробно altapress.ru писал ранее).

Тогда прокурор попросил дать ответ, какой основной орган госвласти в регионе отвечает за политику в «мусорном» деле и за конечный результат? Андрей Стрелковский ответа вновь не нашел.

Контейнеры для ТКО. Мусор в городе. Altapress.ru

«Власть не знает реальную ситуацию»

Надо сказать, что на круглый стол в Общественной палате пригласили Алексея Свечникова — директора барнаульском фирмы «Белун». Фирма уже пять лет зарабатывает на сборе вторсырья — стекла, пластика и макулатуры.

«Основной потребитель макулатуры — завод „Алтайкровля“ и „Сибтара“, местные производители. Стеклотара уходит за пределы региона — на завод „Экран“. Все остальное — мягкие и твердые полимеры, пленка, пластик, — это все местные переработчики», — рассказал предприниматель.

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Барнауле. ВК — Мусора. Больше. Нет , Барнаул.

Антон Герман информацию прокомментировал: это — инициатива бизнеса, а вот власти системно на эти вопросы не влияют.

«Есть уполномоченные органы власти, которые обязаны искать заинтересованных инициативных людей, чтобы сдвигать с места проблемы — любые. И на этих людей делать ставку. Мы в начале совещания говорили — никто сюда не идет. А вот предприниматель идет, и отбоя нет, и экономика там есть. Получается, власть не знает реально ситуацию в этой сфере», — сказал он.

«Учитывая зря потраченное время»

Прокурор края напомнил, что правительство края еще в 2017 году приняло постановление, предусмотревшее поэтапное внедрение раздельного накопления ТКО.

Прокуратура Алтайского края. altapress.ru

«Утвержденного плана с 2017 года нет. А это — работа органов власти», — заявил он. В конце концов Герман признал текущее состояние дел с реформой плачевным и сказал, что регион стоит на месте.

«Учитывая потраченное зря время, нужно максимально активизировать усилия всех уполномоченных органов чтобы сдвинуть с мертвой точки решение накопившихся проблем», — сказал прокурор Алтайского края.

Яровое , май 2022 года. Altapress.ru