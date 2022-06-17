На Алтае идут поиски туристки, упавшей в реку у подножия Белухи

«В Усть-Коксинском районе у подножия Белухи на слиянии горных рек Аккем и Ярлу при переходе пешеходного перехода упала в воду туристка — жительница Санкт-Петербурга, ее унесло течением. Туристическая группа, в состав которой входила женщина, не зарегистрирована. Участники группы провели поиск женщины своими силами и сообщили о случившемся», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.