На Алтае идут поиски туристки, упавшей в реку у подножия Белухи

«В Усть-Коксинском районе у подножия Белухи на слиянии горных рек Аккем и Ярлу при переходе пешеходного перехода упала в воду туристка — жительница Санкт-Петербурга, ее унесло течением. Туристическая группа, в состав которой входила женщина, не зарегистрирована. Участники группы провели поиск женщины своими силами и сообщили о случившемся», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.
Инструкторы турбазы «Высотник» обследовали береговую линию от места падения до водопада Текелю протяженностью 7 км, но поиск результата не дал.
Также вертолетом Ми-8 было обследовано русло реки Аккем, но поиски тоже не принесли результата. На 17 июня спасатели запланировали еще один вылет на вертолете.
Напомним, накануне туристка из Хабаровска погибла из-за жары на подъеме к горному водопаду Учар.