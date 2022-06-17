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Туризм

На Алтае идут поиски туристки, упавшей в реку у подножия Белухи

В Республике Алтай спасатели разыскивают туристку из Санкт-Петербурга, которая упала в реку в районе подножия горы Белухи. Девушку унесло течением.

Аккемское озеро у подножия Белухи
Аккемское озеро у подножия Белухи
www.instagram.com/diam.photo/

«В Усть-Коксинском районе у подножия Белухи на слиянии горных рек Аккем и Ярлу при переходе пешеходного перехода упала в воду туристка — жительница Санкт-Петербурга, ее унесло течением. Туристическая группа, в состав которой входила женщина, не зарегистрирована. Участники группы провели поиск женщины своими силами и сообщили о случившемся», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Инструкторы турбазы «Высотник» обследовали береговую линию от места падения до водопада Текелю протяженностью 7 км, но поиск результата не дал.

Также вертолетом Ми-8 было обследовано русло реки Аккем, но поиски тоже не принесли результата. На 17 июня спасатели запланировали еще один вылет на вертолете.

Напомним, накануне туристка из Хабаровска погибла из-за жары на подъеме к горному водопаду Учар.

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