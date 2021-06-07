На Алтае могут заморозить цены на отели этим летом

«Мы предлагаем на государственном уровне ввести регулирование цен на средства размещения на южных курортах нашей страны, чтобы как можно больше граждан получили возможность провести свой отпуск на курортах», — говорится в сообщении.
В первую очередь речь пойдёт об отелях и гостиницах на Алтае, в Крыму, Карелии, Байкале, в Краснодарском крае и других популярных туристических направлениях внутри страны.
Из-за закрытия многих зарубежных направлений россияне путешествуют по родине, а это, в свою очередь, спровоцировало резкий рост цен на услуги гостиниц, пишет News.ru.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил ввести дополнительный сбор с россиян, выезжающих на отдых за границу.
Ранее председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Госсобрания Республики Алтай Сергей Тимошенский предложил на уровне Госдумы рассмотреть законопроект об экологическом сборе.