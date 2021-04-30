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Туризм

Есть идея: в России предложили ввести сбор для туристов, выезжающих за рубеж

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил ввести дополнительный сбор с россиян, выезжающих на отдых за границу, сообщает РБК.

Турция.
Турция.
Altapress.ru

«Выездной сбор» поможет привлечь денежные средства, которые вывозятся за пределы страны, для развития внутреннего туризма, уверен губернатор.

Кожемяко уже выступал с такой же инициативой на заседании комиссии Госсовета по туризму 20 апреля, однако представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко заверила, этот вопрос не рассматривается правительством, пишет Lenta.ru.

В ноябре 2020 года в России предложили брать курортный сбор во всех регионах страны.

Ранее председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Госсобрания Республики Алтай Сергей Тимошенский предложил на уровне Госдумы рассмотреть законопроект об экологическом сборе.

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