25 марта
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Туризм

На строительство дороги в «Белокуриху горную» потратят 465 млн рублей

Более 465 млн рублей направят на строительство еще одной автомобильной дороги на территории «Белокурихи горной» в Алтайском крае, сообщает краевое правительство.

«Белокуриха горная» готовятся к новому горнолыжному сезону.
«Белокуриха горная» готовятся к новому горнолыжному сезону.
Источник: АО "Курорт Белокуриха".

Дорогу сделают на основании соглашения между Федеральным агентством по туризму и правительством Алтайского края, которое заключили в марте этого года. Деньги выделят из федерального бюджета.

В краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности рассказали, что протяженность новой трассы составит почти 2 км, ширина — 6 метров.

«Проектные решения позволят обеспечить круглогодичное безопасное движение транспорта. На дороге предусмотрели светодиодное освещение, обустройство тротуара и велосипедной дорожки. В настоящее время на объекте ведут подготовительные работы, завершение строительства автомобильной дороги планируется до конца 2022 года», — сообщают алтайские власти.

Напомним, что в конце 2021 года на площадке «Белокуриха горная» была открыта автомобильная дорога до горы Мишина. Помимо объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры, на территории кластера создают объекты туристской индустрии.

Ранее стало известно, что летние турпутевки в Алтайский край могут подорожать из-за дороговизны продуктов.

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