Новый рекорд: число пассажиров барнаульского аэропорта превысит 600 тыс. человек

Министр отметил, что до 2022 года потолочным показателем считали 0,5 млн человек. По итогам ноября он достиг 583 тыс.
Есть все основания полагать, что в конце декабря количество пассажиров перевалит за 600 тыс.
Справка
Из аэропорта Барнаула выполняют авиарейсы в Москву авиакомпании «Победа», «Уральские авиалинии», «Сибирь», в Санкт-Петербург и Сочи — NordWind, Казань и Омск — «ЮВТ АЭРО», Красноярск — «КрасАвиа», Сургут — Utair, Новосибирск — «Сибирь», Пермь — «Икар», Екатеринбург — Red Wings, в Иркутск и Новый Уренгой — «ИрАэро».
Ранее из Барнаула не мог вылететь проблемный самолет.
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