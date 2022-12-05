5 декабря
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Туризм

Новый рекорд: число пассажиров барнаульского аэропорта превысит 600 тыс. человек

По предварительным прогнозам, число пассажиров барнаульского аэропорта в 2022 году превысит 600 тыс. человек. Об этом сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

В аэропорту Барнаула.
В аэропорту Барнаула.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Министр отметил, что до 2022 года потолочным показателем считали 0,5 млн человек. По итогам ноября он достиг 583 тыс.

Есть все основания полагать, что в конце декабря количество пассажиров перевалит за 600 тыс.

Справка

Из аэропорта Барнаула выполняют авиарейсы в Москву авиакомпании «Победа», «Уральские авиалинии», «Сибирь», в Санкт-Петербург и Сочи — NordWind, Казань и Омск — «ЮВТ АЭРО», Красноярск — «КрасАвиа», Сургут — Utair, Новосибирск — «Сибирь», Пермь — «Икар», Екатеринбург — Red Wings, в Иркутск и Новый Уренгой — «ИрАэро».

Ранее из Барнаула не мог вылететь проблемный самолет.

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