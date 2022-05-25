Новый сбор с путешественников задумали ввести в России

В России могут ввести дополнительный сбор, который будут взимать с путешественников при оформлении авиабилетов по стране, пишут «Известия».

Минтранс обсуждает с представителями отрасли введение сбора, средства с которого должны будут поступать в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров, пишет издание.

В частности, этот фонд будет компенсировать путешественникам траты при наступлении форс-мажорных ситуаций, например при банкротстве авиакомпании пассажиров смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет, пишет Lenta.ru.

Подорожание?

Предполагается, что новый сбор не приведет к подорожанию авиабилетов.

Средства должны будут поступать в фонд путем перераспределения компонентов стоимости перевозки.

Размер сбора

Размер сбора пока не определен, предположительно, он будет составлять от 70 до 250 рублей с одного перелета.