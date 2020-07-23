Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июля 19°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

О режиме въезда российских туристов в Турцию рассказали в МИД

Директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон прокомментировал возможность отдыха россиян в Турции на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Турция.
Турция.
СС0

Режим въезда в Турцию будет меняться в зависимости от стабилизации обстановки с эпидемиологической ситуацией.

«Российские профильные ведомства самым внимательным образом изучают предложение Анкары <о возобновлении регулярных авиарейсов>, поскольку туризм — важнейший аспект российско-турецких отношений, а число ежегодно отдыхающих в Турции россиян наилучшим образом свидетельствует о качественном уровне её туристской отрасли. С определенным оптимизмом наблюдаем за положительной тенденцией в борьбе с пандемией коронавируса в нашей стране и в Турции. По мере стабилизации обстановки, конечно, будет меняться и режим въезда и выезда из России», — цитирует Пилипсона РИА Новости.

Ограничения касаются только визита в страну с целью туризма. Уже сейчас разрешены поездки в Турцию для ухода за близкими родственниками, лечения или в деловых целях — для образования и работы, сообщает News.ru.

«Надеемся, что при непременном условии соблюдения правил и требований безопасности поездки обязательно возобновятся», — подытожил представитель МИД.

Турция.
Турция.
Altapress.ru

Между тем среди россиян набирает популярность внутренний туризм. Так, на курортах Алтайского края заканчиваются места для туристов.

Из-за потока отдыхающих со всей страны в крае намечается дефицит туристической инфраструктуры, особенно высокого класса. В регион едет большое количество не только организованных, но и самостоятельных туристов из разных регионов России.

Ранее сообщалось о полной загрузке отелей на курортах в Сочи и Крыме.

Деньги за отдых

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе правительства заявил, что туристы получат компенсации за отдых в России. Премьер не назвал регионы, однако подчеркнул, что список уже составлен Ростуризмом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость