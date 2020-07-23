О режиме въезда российских туристов в Турцию рассказали в МИД

Режим въезда в Турцию будет меняться в зависимости от стабилизации обстановки с эпидемиологической ситуацией.

«Российские профильные ведомства самым внимательным образом изучают предложение Анкары <о возобновлении регулярных авиарейсов>, поскольку туризм — важнейший аспект российско-турецких отношений, а число ежегодно отдыхающих в Турции россиян наилучшим образом свидетельствует о качественном уровне её туристской отрасли. С определенным оптимизмом наблюдаем за положительной тенденцией в борьбе с пандемией коронавируса в нашей стране и в Турции. По мере стабилизации обстановки, конечно, будет меняться и режим въезда и выезда из России», — цитирует Пилипсона РИА Новости.

Ограничения касаются только визита в страну с целью туризма. Уже сейчас разрешены поездки в Турцию для ухода за близкими родственниками, лечения или в деловых целях — для образования и работы, сообщает News.ru.

«Надеемся, что при непременном условии соблюдения правил и требований безопасности поездки обязательно возобновятся», — подытожил представитель МИД.

Турция. Altapress.ru

Между тем среди россиян набирает популярность внутренний туризм. Так, на курортах Алтайского края заканчиваются места для туристов.

Из-за потока отдыхающих со всей страны в крае намечается дефицит туристической инфраструктуры, особенно высокого класса. В регион едет большое количество не только организованных, но и самостоятельных туристов из разных регионов России.

Ранее сообщалось о полной загрузке отелей на курортах в Сочи и Крыме.

Деньги за отдых

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе правительства заявил, что туристы получат компенсации за отдых в России. Премьер не назвал регионы, однако подчеркнул, что список уже составлен Ростуризмом.