Одичавшие бабуины глыбами и булыжниками закидали альпинистов

Трое альпинистов получили переломы ног после нападения на них стаи бабуинов, сообщает New York Post.

Происшествие случилось в Южной Африке.

Группа альпинистов отправилась в горы, указывает «Фонтанка». По пути им встретилась стая приматов. Люди не стали обращать внимания на животных. И, получается, зря.

Сначала бабуины сбросили на альпинистов огромный валун. А потом начали кидать в туристов каменные глыбы. Тут альпинисты затаились и позвонили в экстренные службы с просьбой о помощи.

У туристов диагностировали переломы ног.

Ранее дикая обезьяна схватила сумку с деньгами и швырнула ее с обрыва. Рейнджеры спустились со 100-метрового обрыва за пропажей.

Между тем известно, что дикие обезьяны в этой местности могут вести себя агрессивно и постоянно обкрадывают туристов.