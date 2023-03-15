15 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Одичавшие бабуины глыбами и булыжниками закидали альпинистов

Трое альпинистов получили переломы ног после нападения на них стаи бабуинов, сообщает New York Post.

Обезьяна.
Обезьяна.
СС0

Происшествие случилось в Южной Африке.

Группа альпинистов отправилась в горы, указывает «Фонтанка». По пути им встретилась стая приматов. Люди не стали обращать внимания на животных. И, получается, зря.

Сначала бабуины сбросили на альпинистов огромный валун. А потом начали кидать в туристов каменные глыбы. Тут альпинисты затаились и позвонили в экстренные службы с просьбой о помощи.

У туристов диагностировали переломы ног.

Ранее дикая обезьяна схватила сумку с деньгами и швырнула ее с обрыва. Рейнджеры спустились со 100-метрового обрыва за пропажей.

Между тем известно, что дикие обезьяны в этой местности могут вести себя агрессивно и постоянно обкрадывают туристов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость