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Туризм

«Оптимизма не теряем». Главный по туризму на Алтае рассказал об итогах летнего сезона и новых мерах поддержки для бизнеса

Евгений Дешевых, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края, поделился предварительными итогами летнего сезона, оценил программу туркешбэка и рассказал, что ждет регион дальше.

Евгений Дешевых
Евгений Дешевых
Дмитрий Лямзин

Сколько человек побывало на Алтае этим летом

Алтайский край посетило 890 тыс. человек — это на 40% больше по сравнению с 2020 годом. А вот, если сравнивать, с доковидным 2019 годом — цифры не такие впечатляющие — на 15−16% меньше отдыхающих.

К такому результату привели коронавирусные ограничения, отмена и перенос праздников и фестивалей — «Шукшинских дней» и других.

С другой стороны, в средствах размещения за лето остановилось 292 тыс. человек — этот показатель, по словам начальника управления, достиг уровня допандемийного года. А объем оказанных туристических услуг и вовсе обогнал 2019 год на 13%: за январь-август 2021 года сумма составила 3,7 млрд рублей.

Шукшинские дни на Алтае.
Шукшинские дни на Алтае.
Участник фотовыставки «Я и Шукшин»

При всем этом Евгений Дешевых считает, что говорить о полном восстановлении отрасли слишком рано: «Пока работаем с коронавирусными ограничениями: переносятся событийные мероприятия, турагентства работают не в полную мощность, иностранный въездной туризм на паузе. Но оптимизма не теряем».

Прогнозы

По данным управления, туристско-экскурсионный поток по итогам 2019 года составил 2,2 млн человек. По итогам 2020 года он сильно сократился — примерно 1,4 млн человек.

Евгений Дешевых считает, что в этом году этот показатель может достигнуть 1,8 млн человек. Прав он или нет — станет известно в январе 2022 года.

Сибирские туристы.
Сибирские туристы.
vk.com/tskalon

Кто сейчас приезжает на Алтай

Основной поток туристов приходит в Алтайский край из Сибирского федерального отдыха — это от 60 до 70% от общего числа отдыхающих. Санаторно-курортный отдых особенно популярен у жителей северных районов — Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, Тюменской области, республики Саха.

Начальник управления отметил, что начиная с прошлого года заметно возросло количество туристов из Москвы и других центральных и северо-западных регионов страны. Оно составляет 10% от общего въездного потока.

Точные данные о количестве туристов-иностранцев, посетивших Алтай, появятся в январе. Известно, что до 2020 года регион каждый год посещали примерно 60 тыс. иностранцев. По словам Евгения Дешевых, в основном они приезжали из Казахстана, Германии, Китая, Индии, Италии и США.

Как развивается сельский туризм

130 тыс. человек посетили сельские гостевые дома этим летом. Сейчас в регионе работают 180 сельских домов в 20 муниципалитетах. Для них проводят обучающие семинары и выпускают пособия по организации.

Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой.
Агротуризм. Чарышское. В гостях у Кристины Кузьминой.
Ирина Пергаева.

В этом году впервые пройдет форум по сельскому туризму, где участники смогут поделиться опытом и обсудить проблемы. Состоится он 14 октября в онлайн-режиме.

Какой курортный сбор получила Белокуриха и как ей это поможет

После перерыва на пандемию в Белокурихе с 1 января этого года продолжили собирать курортный сбор. Его размер снизился с 50 до 30 рублей за сутки пребывания. За 8 месяцев 2021 года собрали 18,5 млн рублей. Всего, начиная с мая 2018 года, собрано 106,3 млн рублей.

Эти деньги пошли в фонд развития курортной инфраструктуры. Как отмечает Евгений Дешевых, сейчас на средства сборов благоустраивают курортный парк напротив санатория «Алтайский замок» — строят велодорожки, детскую площадку, зеленые зоны. В планах — благоустройство береговой линии вдоль старой радонолечебницы, восстановление фонтана и змеиного колодца, создание удобной навигации и многое другое.

Трасса на Белокуриху.
Трасса на Белокуриху.
altairegion22.ru

Когда закончится строительство дороги в Белокурихе Горной

Двухполосную дорогу до горы Мишина с тротуаром, велодорожками и освещением сдадут в эксплуатацию до конца этого года. А в следующем году начнут возводить дорогу к горе Глухариная. Как отметил Дешевых, общий объем федерального финансирования составил более 1 млрд рублей.

В самой Белокурихе Горной завершили строительство внутренней системы газоснабжения, создается первая очередь централизованного водопровода — его обещают сделать к 2023 году.

Об эффективности туркешбэка

«Туркешбэк — уникальная программа для нашей отрасли. К сожалению, в 2020 году ее потенциал не удалось до конца раскрыть: на это повлияли неблагоприятная эпидобстановка и несовершенство предоставляемых услуг. Но в этом году все иначе», — говорит Евгений Дешевых.

Четвертый этап программы туркешбэка завершился раньше срока — закончились средства, выделенные на программу.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

По данным управления, в 2020 году в программе приняли участие шесть алтайских туроператоров. Они реализовали 500 турпакетов. В этом году восемь туроператоров продали пять тыс. турпакетов.

Возросло и количество участников-средств размещения — санаториев, гостиниц и других. В 2020 их было 16, а в этом — более 30. Программы кешбэка будут проходить и в следующем году.

«Если сначала программа работала, как антикризисная мера, то со следующего года это будет возможность для расширения рамок сезонности», — отмечает Евгений Дешевых.

Программа детского кешбэка, в которой приняли участие 45 алтайских загородных оздоровительных организаций, продолжается. Всего летом по программе в регионе отдохнуло 24 тыс. детей.

Лагерь «Детская империя туризма».
Лагерь «Детская империя туризма».
Предоставлено altapress.ru.

Как правительство будет поддерживать бизнес

В стране запускается новый нацпроект — «Туризм и индустрия гостеприимства». Он будет касаться и развития туристической инфраструктуры, и повышения качества услуг и их доступности, и многого другого.

Поддержку от Ростуризма нужно заработать, выиграв в конкурсах. «В ближайшее время объявят конкурсы на гранты по широкому спектру направлений: будь то приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, разработка новых туристических маршрутов, обустройство пляжей или создание доступной среды для туристов с ограниченными возможностями здоровья», — говорит Евгений Дешевых.

Он добавил, что в управление поступило уже 35 предварительных заявок на участие в конкурсе с суммой, превышающей 40 млрд рублей.

Также Ростуризм будет предоставлять льготные кредиты с максимальной ставкой в 5% годовых на стройку и восстановление гостиниц и других объектов туристической инфраструктуры. Сейчас в этом заинтересованы 10 инвесторов, которые представили проекты на 40 млрд рублей.

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