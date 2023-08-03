Почему россияне перестали массово ездить в Европу

Туристический поток из России в Европу упал на 90% по сравнению с доковидными показателями, но положительных изменений не предвидится, сообщают " Известия ".

Дело в том, что получение виз для россиян сильно усложнилось. В ЕС полностью остановили соглашение об упрощенном визовом режиме.

Разрешение на въезд, как правило, выдают на срок поездки, а консульства закрываются, отметил вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.

В российском ведомстве также считают, что отмену упрощенного визового режима в ЕС связали с необходимостью ограничить прямые контакты простых европейцев с россиянами.

Также в июле россиян предупредили о сложностях, связанных с получением виз в Испанию. Там увеличили срок рассмотрения заявки на въезд до полутора месяцев, опять же, из-за приостановки соглашения.

Ранее пляжный прейскурант в Сочи. Аренда шезлонга за полторы тысячи рублей возмутила россиян.