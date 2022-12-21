Почему в барнаульском туркластере нет крупных инвестпроектов, рассказал начальник профильного ведомства

Туркластер «Барнаул — горнозаводской город» сейчас развивается бизнесменами путем реконструкции исторических объектов, рассказал на пресс-конференции Евгений Дешевых, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края. А новых масштабных инвестпроектов ждать не стоит.

Сейчас в исторической части города собственники приводят в порядок архитектурные памятники. Например, реконструируют универмаг «Сухов и Сыновья» на ул. Мало-Тобольской, практически завершили восстановление аптеки Крюгера и дома купца Шадрина.

«Самый ожидаемый в этом смысле туробъект, который требует реконструкции и обновления, — сереброплавильный завод. Но, к сожалению, здесь планы собственника до конца не определены», — говорит Евгений Дешевых.

Возникновение же новых инвестпроектов зависит от свободных территорий. «Участков для создания масштабных и привлекательных для туристов инвестпроектов в старой части Барнаула, на мой взгляд, практически нет», — добавил начальник управления.