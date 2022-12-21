21 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Почему в барнаульском туркластере нет крупных инвестпроектов, рассказал начальник профильного ведомства

Туркластер «Барнаул — горнозаводской город» сейчас развивается бизнесменами путем реконструкции исторических объектов, рассказал на пресс-конференции Евгений Дешевых, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края. А новых масштабных инвестпроектов ждать не стоит.

Нагорный парк. Кластер "Барнаул - горнозаводской город".
Нагорный парк. Кластер "Барнаул - горнозаводской город".
Анна Зайкова

Сейчас в исторической части города собственники приводят в порядок архитектурные памятники. Например, реконструируют универмаг «Сухов и Сыновья» на ул. Мало-Тобольской, практически завершили восстановление аптеки Крюгера и дома купца Шадрина.

«Самый ожидаемый в этом смысле туробъект, который требует реконструкции и обновления, — сереброплавильный завод. Но, к сожалению, здесь планы собственника до конца не определены», — говорит Евгений Дешевых.

Возникновение же новых инвестпроектов зависит от свободных территорий. «Участков для создания масштабных и привлекательных для туристов инвестпроектов в старой части Барнаула, на мой взгляд, практически нет», — добавил начальник управления.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость