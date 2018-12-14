Почти 100 алтайских туристов вывезут с Хайнаня только до Хабаровска или Челябинска

Застрявшим на острове Хайнань туристам из Алтайского края предлагают вернутся на рейсе, который полетит в Челябинск через Хабаровск. Добираться от этих городов домой барнаульским туристам скорее всего придется за свой счет, рассказали altapress.ru представители алтайских турагентств.

Авиакомпания «Алроса», которая работала с оператором «Жемчужная река» перестала летать на Хайнань из Барнаула. Из-за этого у туристов возникли проблемы с возвращением домой.

На Хайнане находится не больше 100 туристов из Алтайского края, сообщили altapress.ru в Алтайского региональной ассоциации туризма (АРАТ). До сих пор туроператор и авиаперевозчик не предоставили точных данных о количестве туристов, которые не улетели с острова, сообщается на сайте краевого управления по туризму.

14 декабря туристы должны полететь на рейсе Хайкоу — Хабаровск — Челябинск — Москва. Вывозом туристов занимается «Турпомощь» — организация, которая возвращает туристов в Россию в случае банкротства и других проблем туроператора. Доставлять туристов до мест постоянного проживания «Турпомощь» не будет. Поэтому билеты до Барнаула людям придется покупать за свой счет.

Ранее altapress.ru писал, что у некоторых туристов с собой нет ни теплой одежды, ни денег.

Что произошло?

В начале декабря туроператор «Жемчужная река» приостановил продажу туров на Хайнань из Барнаула до января 2019 года. Это связано с тем, что авиакомпания «Алроса» не смогла продлить полетную программу в аэропорт Саньи (город на о. Хайнань). У туристов возникли проблемы с возвращением домой.

12 декабря Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров оба юрлица, работавших под брендом «Жемчужная Река», — «Тревел Дизайнерс» и «Геркулес Трэвел», сообщил «Турдом». Это произошло из-за того, что оператор не смог исполнить обязательства перед туристами.

По данным «Жемчужной реки», около 5 тыс. человек не смогли улететь по своим путевкам в Хайнань. Хотя по предположениям «Турпомощи», таких туристов может быть 10−15 тысяч.

Вернуть деньги за купленные путевки должна страховая компания туроператора. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что фингарантий «Жемчужной реки» составляют 10 млн рублей, денег на компенсацию туров не хватит.