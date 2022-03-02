Подрезали крылья. В алтайских турфирмах рассказали, куда еще можно слетать, куда нельзя, и готовы ли люди к путешествиям

Повышение курса валют, закрытие европейского неба для российских авиакомпаний и визовые ограничения — altapress.ru поговорил с представителями алтайский турфирм о том, как все это уже отражается на их работе.

Европа

Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для самолетов из России. На эти меры также пошли Канада, Албания и Северная Македония.

Закрыли выдачу виз Чехия, Литва, Латвия, Япония. Словения усложнила правила оформления документов, потребовав, чтобы к заявлению на визу человек прикладывал к документам билет на самолет любой иностранной авиакомпании. Билет на поезд или маршрут путешествия на автомобиле не будет приниматься.

Евгения Беспалова,

президент Алтайской региональной ассоциации туризма:

Россиян, которые находятся на отдыхе в Европе, будут вывозить эвакуационными рейсами. Из-за пандемии поток туристов там сейчас не очень большой. Массовых отмен на туры по этому направлению нет, так как ограничения стоят до 28 марта. Путевки после этой даты являются активными.

Все самостоятельные туристы, которые находятся в закрытых зарубежных странах, должны обратиться в МИД России по телефону +7 495 695 45 45 или на горячую линию Ростуризма — 8 800 200 34 11 и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России.

Евросоюз. CC0

Представитель правительства Бельгии Самми Махди еще в первый день военной операции заявил, что нужно запретить выдавать россиянам визы стран Евросоюза. Постпред РФ в ЕС Владимир Чижов отметил, что Европа может пойти на прекращение выдачи въездных документов, сообщает «Интерфакс». Но при этом, добавил политик, ряд стран, чья экономика зависит от туризма, в этом не заинтересована.

Оформление «шенгена» в России пока продолжается. Граждане все еще могут получить разрешение на въезд в визовых центрах Греции, Венгрии, Словении, Норвегии, Хорватии и Испании. В эти страны, за исключением последней, спокойно въезжают с сертификатом о полной вакцинации «Спутником V». С 1 марта заработали визовые центры Италии. Однако, как отмечают некоторые турагентства, получить нужные документы теперь бывает нелегко.

Новый свет

Российские туроператоры до 28 марта отменили путешествия в страны Карибского бассейна: Мексику, Кубу, Венесуэлу, Доминиканскую республику. «Эти государства нас принимают, просто из-за закрытия европейского неба пока нет нормального воздушного коридора для полета», — объясняет Евгения Беспалова.

Анна Полякова,

руководитель направления в турагентстве «Pegas Touristik»:

Туристы возвращаются в РФ на вывозных рейсах, если тур был сформирован туроператором. Тем, кто еще не вылетел в данные страны, предлагается изменить сроки или направление путешествия.

Гора Фицрой. Аргентина. Валерий Степанюк.

Герой нашего недавнего материала Валерий Степанюк сейчас находится с группой в Южной Америке, их поездка скоро закончится. «Туристам, которые планировали лететь домой через Европу, пришлось купить новые билеты. Тем, кто добирается через Турцию и Восток, этого не потребовалось», — отметил гид.

Юрий Котенев,

генеральный директор туристической компании «Мастерская приключений»:

Закрытие неба для большинства наших направлений большой роли не играет, только для транзитников, которые летят в страны Южной Америки. Сегодня в ночь я должен был отправиться туда с группой, но все отменилось, потому что у туристов были авиабилеты через Европу. Это больший удар, чем коронавирус. Все заезды за океан прекращаются до конца марта. Дальше посмотрим, вероятно, будем искать альтернативные пути через Турцию, ОАЭ. А пока народ боится. Продажи практически остановились. Все ждут.

Куда можно полететь

Из Новосибирска можно отправиться в ОАЭ, Египет, Мальдивы, Турцию, Таиланд. Доступен российским туристам и Вьетнам.

«Нам, жителям Сибири, проще, потому что и ранее наш маршрут не пролегал через европейские страны. Москвичам же пока приходилось облетать закрытое небо», — говорит Евгения Беспалова.

Евгения Беспалова , президент АРАТ. Анна Зайкова.

Президент Турции Эрдоган заявил, что военную операцию России он расценивает, как нарушение международного права и тяжелый удар по региональному миру, согласию и стабильности. Но об ограничениях поездок россиян турецкий лидер не говорил.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в соцсетях о переговорах с министрами туризма Турции и Египта. Она попросила их о содействии, чтобы не допустить проблем с транзитными рейсами. Согласно сообщению, чиновники ответили, что выполнят эту просьбу, и добавили, что в настоящее время у их государств нет планов по ограничению на въезд российских туристов.

Евгения Беспалова,

президент алтайской региональной ассоциации туризма:

Спрос пока сильно упал из-за всей этой ситуации. И мы, конечно, активно не рекламируемся. Какое-то время нужно подождать. Но все будет хорошо. По летним направлениям никаких изменений нет. Принимать поспешные решения нецелесообразно. Да и люди спокойно реагируют на ограничения. Видимо, первые «ковидные» отмены туров нас подготовили — тогда было непонятно, что делать, паника. Сейчас туристам знакома ситуация, они знают, что если не полетят сейчас, то смогут позже или им вернут деньги.

Тем временем в ОАЭ смягчаются эпидемиологические условия въезда. Теперь при въезде в Дубай не требуется ПЦР-тест вакцинированным туристам, в том числе и «Спутником V». В Эмиратах отменяется и обязательное ношение масок на улице.

Atlantis The Palm. ОАЭ. atlantis.com

Анна Полякова,

руководитель направления в турагентстве «Pegas Touristik»:

С 1 марта в Таиланд разрешено въезжать гражданам РФ, вакцинированным не только препаратами «Спутник V», но и «Спутник Лайт» по программе Sandbox.

Причерноморские курорты

Глава полуострова Крым Владимир Аксенов уверен, что военная операция России никак не повлияет на туристический сезон. Он отметил, что конфликт закончится быстро.

Евгения Беспалова,

директор турфирмы «100 дорог»:

Туристы в Сочи летают пока без проблем, снятия рейсов нет. Крым в основном бронировали на лето, люди находятся в режиме ожидания, отмен пока нет.

Анна Полякова,

руководитель направления в турагентстве «Pegas Touristik»:

Нельзя сказать, что спрос резко вырос. Бронирование идет в штатном режиме. Курорты Черного моря сейчас предоставляют выгодные предложения на отели по акциям раннего бронирования, также на определенные направления действуют субсидированные тарифы на перелет — это дает стабильный интерес туристов.

Сочи. unsplash.com

Юрий Котенев,

генеральный директор туристической компании «Мастерская приключений»:

Если говорить в общем об индустрии, то у отечественных компаний многое заточено под российский юг. Но теперь неизвестно, что там будет завтра и что этим бизнесменам делать. Не ясно, насколько затянется этот кризис. Только все вроде бы начало налаживаться и… Наша компания хотела потихоньку заканчивать с активным внутренним туризмом: за два года народ пресытился, и продажи в Южную Америку стали больше, чем до пандемии. Сейчас будем переигрывать на ближнее зарубежье, страны, с которыми пока дружим: Киргизия, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Армения. Будем выкарабкиваться. И готовимся скорее к худшему сценарию, чем к лучшему. Последствия могут оказаться печальнее, чем те, что мы получили в 2020 году.

Стоимость путевок

Стоимость туров меняется вместе с курсом, поэтому в туристических компаниях стараются не делать прогнозов. Отмечают одно: спрос снизился.

Анна Полякова,

руководитель направления в турагентстве «Pegas Touristik»:

Продажи зарубежных туров на этой неделе, конечно, замедлились. Это связано и с резким скачком курсов валют, и с общей ситуацией в мире. Люди в основном выбирают выжидательную позицию.

Пассажирский самолет SuperJet 100. pixabay.com.

На стоимость туров повлияет и цена за авиаперелеты за границу. Она, кстати, теперь будет меняться также стремительно: международная ассоциация воздушного транспорта станет ежедневно обновлять внутренний курс, по которому рассчитывается стоимость билетов в глобальных системах бронирования. Ранее это происходило со вторника на среду, сообщает Tourdom.

Авиаперелеты

Помимо закрытия неба и резких изменений курса валюты, у авиации есть и другие проблемы. Евросоюз полностью запретил поставки и лизинг самолетов в Россию, а также их страхование и техническое обслуживание. Все новые Airbus необходимо будет вернуть лизингодателю до 28 марта.

Например, 27 февраля один из зарубежных лизингодателей начал отзывать у «Победы» 3 из 44 находящихся в ее парке самолетов Boeing 737−800, сообщает ТАСС со ссылкой источник в группе «Аэрофлот».

Как отмечает РБК, ведущие мировые производители моторов и запчастей для самолетов уже прекратили сотрудничество с российскими авиакомпаниями. Это может привести к невозможности техобслуживания самолетов Airbus и Boeing в ближайшее время.

Airbus А-321. 78.mchs.gov.ru

«Введенные санкции против российской авиации приведут к тому, что даже и по открытым направлениям просто не на чем будут летать. По оценке экспертов, в России около 800 самолетов, которые могут сейчас попасть под ограничения, и они перевозят 90% пассажиров», — рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Выход она видит в привлечении перевозчиков дружественных стран — Казахстана, Китая и республики Беларусь.