В Белокуриху наведался Федерико Арнальди с командой «Поедем, поедим!»

Съемочная группа программы «Поедем, поедим!» канала НТВ с путешественником Федерико Арнальди приехала в Белокуриху снимать новый выпуск. Об этом рассказали в санатории «Россия».

Создатели кулинарно-этнографического шоу живут на объектах санатория — в бизнес-отеле «Россия» и на базе отдыха «Заимка Лесника». Они собирают материал о туристических достопримечательностях и инфраструктуре города-курорта.

«Местные жители охотно встречают съемочную группу, с готовностью идут на контакт, фотографируются с телезвездами. А гости в свою очередь активно интересуются нашими местами: территорией, памятниками природы, предложениями от санатория „Россия“ и его объектов (процедуры, бассейн, массаж и т. д.)», — говорят в здравнице.

«Поедем, поедим!» не раз бывали в Алтайском крае. Прежний ведущий, родившийся в США англичанин Джон Уоррен, летом 2021 года делился впечатлениями от визита на Яровое.