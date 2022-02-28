Бесплатное проживание в отелях для застрявших в стране россиян пообещали власти Египта

Решение было принято в ходе встречи министра туризма и древностей республики Халед аль-Анани с представителями туротрасли страны.
«Туристы из стран, чье международное воздушное сообщение пострадало от данного кризиса, будут продолжать проживать в Египте в тех отелях, где и проживают, до того времени, когда смогут безопасно вернуться в свою страну», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, указано, что проживание сверх запланированных сроков вылета для таких путешественников будет бесплатным, пишет Lenta.ru.
Между тем туроператоры начали отменять для россиян рейсы в Доминикану, на Кубу и в Мексику.