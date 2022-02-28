28 февраля
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Туризм

Бесплатное проживание в отелях для застрявших в стране россиян пообещали власти Египта

Власти Египта пообещали иностранным туристам, в том числе россиянам, застрявшим в стране из-за ситуации на Украине, бесплатное проживание в отелях, сообщается на сайте АТОР (Ассоциация туроператоров России).

Каир. Египет.
Каир. Египет.
СС0

Решение было принято в ходе встречи министра туризма и древностей республики Халед аль-Анани с представителями туротрасли страны.

«Туристы из стран, чье международное воздушное сообщение пострадало от данного кризиса, будут продолжать проживать в Египте в тех отелях, где и проживают, до того времени, когда смогут безопасно вернуться в свою страну», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, указано, что проживание сверх запланированных сроков вылета для таких путешественников будет бесплатным, пишет Lenta.ru.

Между тем туроператоры начали отменять для россиян рейсы в Доминикану, на Кубу и в Мексику.

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