Бесплатное проживание в отелях для застрявших в стране россиян пообещали власти Египта

Власти Египта пообещали иностранным туристам, в том числе россиянам, застрявшим в стране из-за ситуации на Украине, бесплатное проживание в отелях, сообщается на сайте АТОР (Ассоциация туроператоров России).

Решение было принято в ходе встречи министра туризма и древностей республики Халед аль-Анани с представителями туротрасли страны.

«Туристы из стран, чье международное воздушное сообщение пострадало от данного кризиса, будут продолжать проживать в Египте в тех отелях, где и проживают, до того времени, когда смогут безопасно вернуться в свою страну», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, указано, что проживание сверх запланированных сроков вылета для таких путешественников будет бесплатным, пишет Lenta.ru.

Между тем туроператоры начали отменять для россиян рейсы в Доминикану, на Кубу и в Мексику.