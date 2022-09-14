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Туризм

После «потрясного» полета из Москвы в Барнаул на Boeing вызвали скорую помощь

Утром 14 сентября в Барнаул приземлился рейс S2601, на который пришлось вызвать скорую помощь. Об этом очевидцы рассказали altapress.ru.

Самолет S7.
Самолет S7.
Александр Комков.

Пассажиры добирались на самолете авиакомпании S7 в нелетную погоду. Лайнер постоянно трясло, а табло «пристегните ремни» ни на минуту не отключали. Самолет то и дело снижал высоту, чтобы избежать грозовых туч и воздушных ям.

Одной женщине на борту стало плохо. По ее словам, тошнота началась после взлета, затем состояние ухудшилось. Бортпроводники постарались помочь пассажирке, но легче ей не становилось.

Очевидцы рассказали, что по приземлении на борт приехала скорая помощь. Однако когда врачи обратились к женщине, она уже чувствовала себя хорошо.

Госпитализация не потребовалась.

Ранее пилота частного самолета оштрафовали на 35 тыс. рублей в Алтайском крае.

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