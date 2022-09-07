Еврокомиссия рассчитывает, что новый режим заработает с 12 сентября.
Это значит, что россияне столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения визы.
По мнению еврокомиссара по внутренним делам ЕС Илвы Йохансон, граждане РФ не должны иметь легкого доступа в ЕС. Он заявил, что поездки туда — привилегия, передает «Интерфакс».
С 12 сентября в силу вступят следующие изменения:
- Визовый сбор увеличат с 35 до 80 евро для всех заявителей.
- Заявку на получение визы станут обрабатывать дольше. Стандартный срок для принятия консульствами решения по заявлениям на получение визы увеличат с 10 до 15 дней. В некоторых случаях — до 45 дней.
- Ужесточат правила по визам для многократных въездов в шенгенскую зону.
- Отменят упрощенный список подтверждающих документов — теперь заявители будут должны предоставить полный список документальных доказательств.
Страны ЕС смогут отказывать в визе гражданам РФ, которые «угрожают безопасности этих стран и ЕС».
Упрощенная выдача виз сохранится только для некоторых категорий граждан: студентов, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.
ТАСС передает: Йохансон надеется, что не входящие в Шенген Болгария, Румыния и другие страны ЕС также сократят выдачу виз россиянам.