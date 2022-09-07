7 сентября
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Туризм

«Привилегия, а не право». Соглашения об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией перестанет действовать в сентябре — что об этом известно

  1. Когда вступят в силу новые условия для получения визы?
  2. Упрощенный визовый режим отменили: что это значит?
  3. Как получить визу в новом режиме?
  4. Кому запретят въезжать в страны ЕС?
  5. А кому разрешат?
  6. Какие еще страны могут ужесточить визовый режим для россиян?

Еврокомиссия остановила облегченный визовый режим между ЕС и Россией. Новый режим начнет работать уже в сентябре. Рассказываем, когда изменения вступят в силу и кто все-таки сможет получить «шенген».

1
Когда вступят в силу новые условия для получения визы?

Еврокомиссия рассчитывает, что новый режим заработает с 12 сентября.

2
Упрощенный визовый режим отменили: что это значит?

Это значит, что россияне столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения визы.

По мнению еврокомиссара по внутренним делам ЕС Илвы Йохансон, граждане РФ не должны иметь легкого доступа в ЕС. Он заявил, что поездки туда — привилегия, передает «Интерфакс».

Туризм. Поездки.
Туризм. Поездки.
Pixabay.com
3
Как получить визу в новом режиме?

С 12 сентября в силу вступят следующие изменения:

  • Визовый сбор увеличат с 35 до 80 евро для всех заявителей.
  • Заявку на получение визы станут обрабатывать дольше. Стандартный срок для принятия консульствами решения по заявлениям на получение визы увеличат с 10 до 15 дней. В некоторых случаях — до 45 дней.
  • Ужесточат правила по визам для многократных въездов в шенгенскую зону.
  • Отменят упрощенный список подтверждающих документов — теперь заявители будут должны предоставить полный список документальных доказательств.
4
Кому запретят въезжать в страны ЕС?

Страны ЕС смогут отказывать в визе гражданам РФ, которые «угрожают безопасности этих стран и ЕС».

Туризм. Поездки.
Туризм. Поездки.
Pixabay.com
5
А кому разрешат?

Упрощенная выдача виз сохранится только для некоторых категорий граждан: студентов, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.

6
Какие еще страны могут ужесточить визовый режим для россиян?

ТАСС передает: Йохансон надеется, что не входящие в Шенген Болгария, Румыния и другие страны ЕС также сократят выдачу виз россиянам.

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