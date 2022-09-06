Путин призвал сделать путешествия по России более доступными для граждан

Россияне с разным уровнем достатка должны иметь возможность путешествовать по стране, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на стенограмму заседания.

Путин заявил, что россияне должны иметь возможность посещать не только столичные города, но и туристические объекты на русском Севере, а также на Дальнем Востоке.

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того чтобы получать положительные эмоции» — отметил Путин.

Главным фактором для внутреннего туризма остается доступность поездки.

Глава государства подчеркнул, что в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» к 2030 году планируется увеличить число поездок россиян внутри страны более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что Алтай вошел в рейтинг самых популярных туров у путешественников.