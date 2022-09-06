Путин призвал сделать путешествия по России более доступными для граждан

Путин заявил, что россияне должны иметь возможность посещать не только столичные города, но и туристические объекты на русском Севере, а также на Дальнем Востоке.
«Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того чтобы получать положительные эмоции» — отметил Путин.
Главным фактором для внутреннего туризма остается доступность поездки.
Глава государства подчеркнул, что в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» к 2030 году планируется увеличить число поездок россиян внутри страны более чем в два раза.
Ранее сообщалось, что Алтай вошел в рейтинг самых популярных туров у путешественников.