Продолжительный бархатный сезон прогнозирует эксперт в России

Бархатный сезон будет продолжительным, так как в морях и заливах вода прогрелась до высокой температуры: на востоке Черного моря — до 25−26 градусов, а в Сочи и Анапе — до 28 градусов.

«В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды — 24 градуса», — добавил Вильфанд.

По его словам, такие показатели — редкие и обычно наблюдаются в экваториальных водах.

Как правило, отметил научрук Гидрометцентра, бархатный сезон длится до конца сентября. Однако в этом году он может закончиться в первой декаде октября.