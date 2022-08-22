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Туризм

Продолжительный бархатный сезон прогнозирует эксперт в России

Длительный бархатный сезон прогнозирует в России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Море.
Море.
Из личного архива Олега Лебедева.

Бархатный сезон будет продолжительным, так как в морях и заливах вода прогрелась до высокой температуры: на востоке Черного моря — до 25−26 градусов, а в Сочи и Анапе — до 28 градусов.

«В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды — 24 градуса», — добавил Вильфанд.

По его словам, такие показатели — редкие и обычно наблюдаются в экваториальных водах.

Как правило, отметил научрук Гидрометцентра, бархатный сезон длится до конца сентября. Однако в этом году он может закончиться в первой декаде октября.

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