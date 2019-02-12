Проекты трех новых туркластеров Алтая не прошли отбор в Ростуризме

Три туристических проекта Алтайского края, которые претендовали на попадание в новую федеральную программу въездного и внутреннего туризма, не прошли отбор в Ростуризме, сообщил altapress.ru Евгений Дешевых, начальник краевого управления по туризму.

Действие прежней программы завершилось в 2018 году — в ее рамках финансировались «Белокуриха-2» и «Барнаул — горнозаводской город». Сейчас в правительстве разрабатывают новую на 2019−2025 годы.

Алтайский край в прошлом году заявлял три проекта для участия в программе: кластер «Ленточный бор» в Барнауле, «Тягун» и «Предгорья Алтая» (так называемая Белокуриха-3). Однако заявки не прошли отбор еще весной 2018 года.

«Есть несколько критериев, по которым оцениваются проекты. Проходной балл составлял до 77 баллов. Наши проекты набрали 63,3−61,3 балла», — сообщил Дешевых.

Новую программу предположительно подготовят к апрелю-маю этого года.

Евгений Дешевых,

начальник управления края по развитию туризма и курортной деятельности:

Когда состоится отбор следующей партии проектов, пока не ясно. Не исключено, что в Минэкономразвития скорректируют условия участия регионов. Может произойти апгрейд и самой программы, и подходов к ее реализации. Но в министерстве уже созданы рабочие группы по девяти направлениям, в восемь из них мы заявились для участия. Мы понимаем: когда бы, как бы ни была утверждена программа, у нас должен быть пакет качественных предложений.

В управлении планируют создать оценочные комиссии, которые позволят оценить слабые стороны трех прежних заявок и доработать их. В них войдут представители бизнеса, научного сообщества, общественных организаций. «Тогда взгляд был бы максимально профессиональным, объективным и публичным», — говорит Евгений Дешевых.

В СМИ уже звучат объемы поддержки некоторых проектов в других регионах. Например, на развитие Каракольских озер планируют выделить 2,1 млрд рублей.