Прокуратура может наказать чиновников Алтайского края за плохое развитие игорной и туристической зон

Прокуратура Алтайского края заявила, что региональные власти недостаточно контролируют развитие туристической инфраструктуры, в которую были вложены бюджетные деньги. На очередном заседании речь шла об игорной зоне «Сибирская монета» и особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь». Представитель Altai Palace Casino рассказал « Политсиб.ру » о том, как обстоят дела на самом деле.

Что выяснила прокуратура

Прокурорские проверки прошли в октябре и выявили ряд нарушений и по некоторым из них сейчас готовятся предписания для двух краевых чиновников — руководителей ведомств, пишет официальный сайт ведомства.

Выяснилось, что в игорной и особой экономической зонах нет надлежащего контроля за их работой. В частности, не осваиваются предоставленные земельные участки и инвестиций, нарушаются объемы и сроки капвложений. Все это в свою очередь препятствует привлечению инвестиций иных заинтересованных лиц. Между тем в эти территории вложены бюджетные деньги для развития туризма в Алтайском крае и пополнения бюджета.

«Цветение маральника 2018». Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская

Что говорят резиденты

В игорной зоне «Сибирская монета» запланировано строительство 39 объектов. Однако сейчас там работает только один — казино Altai Palace, открытое в 2015 году.

Сергей Потапов,

генеральный менеджер Altai Palace Casino:

Количество резидентов зависит от привлекательности самой игорной зоны. При наличии хороших условий для инвестиций и оперирования, будет и список из желающих стать резидентом.

Потапов рассказал, что пока казино борется за выживание «и дело не только в попытках справиться с условиями, продиктованными алтайскими властями», приводит его слова «Политсиб.ру».

Сергей Потапов,

генеральный менеджер Altai Palace Casino:

Не думаю, что администрация края целенаправленно создает какие-либо трудности. По крайней мере надеюсь, что нет. Власти некоторые проблемы не решают, либо не могут решить, либо решают, но очень медленно.

В качестве примера он привел строительство дороги к казино — проект долго ждали, а гравийная дорога отпугивала потенциальных игроков. Также Потапов пожаловался на излишнее внимание со стороны налоговых органов и заявил, что в других регионах его коллеги и власть нашли оптимальные способы работать в раках меняющегося законодательства.

Что дальше

В первой половине 2019 года прокуратура края и краевые чиновники встретятся для обсуждения вопросов функционирования «Бирюзовая Катунь» и «Сибирская монета», а также созданных в 2018 году в Заринске и Новоалтайске территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).