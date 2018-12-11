Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 декабря
139

Прокуратура может наказать чиновников Алтайского края за плохое развитие игорной и туристической зон

Прокуратура Алтайского края заявила, что региональные власти недостаточно контролируют развитие туристической инфраструктуры, в которую были вложены бюджетные деньги. На очередном заседании речь шла об игорной зоне «Сибирская монета» и особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь». Представитель Altai Palace Casino рассказал «Политсиб.ру» о том, как обстоят дела на самом деле.

Казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета".
Казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета".
Анна Зайкова, altapress.ru

Что выяснила прокуратура

Прокурорские проверки прошли в октябре и выявили ряд нарушений и по некоторым из них сейчас готовятся предписания для двух краевых чиновников — руководителей ведомств, пишет официальный сайт ведомства.

Выяснилось, что в игорной и особой экономической зонах нет надлежащего контроля за их работой. В частности, не осваиваются предоставленные земельные участки и инвестиций, нарушаются объемы и сроки капвложений. Все это в свою очередь препятствует привлечению инвестиций иных заинтересованных лиц. Между тем в эти территории вложены бюджетные деньги для развития туризма в Алтайском крае и пополнения бюджета.

&quot;Цветение маральника 2018&quot;. Бирюзовая Катунь.
«Цветение маральника 2018». Бирюзовая Катунь.
Евгения Родочинская

Что говорят резиденты

В игорной зоне «Сибирская монета» запланировано строительство 39 объектов. Однако сейчас там работает только один — казино Altai Palace, открытое в 2015 году.

Сергей Потапов,
генеральный менеджер Altai Palace Casino:

Количество резидентов зависит от привлекательности самой игорной зоны. При наличии хороших условий для инвестиций и оперирования, будет и список из желающих стать резидентом.

Потапов рассказал, что пока казино борется за выживание «и дело не только в попытках справиться с условиями, продиктованными алтайскими властями», приводит его слова «Политсиб.ру».

Сергей Потапов,
генеральный менеджер Altai Palace Casino:

Не думаю, что администрация края целенаправленно создает какие-либо трудности. По крайней мере надеюсь, что нет. Власти некоторые проблемы не решают, либо не могут решить, либо решают, но очень медленно.

В качестве примера он привел строительство дороги к казино — проект долго ждали, а гравийная дорога отпугивала потенциальных игроков. Также Потапов пожаловался на излишнее внимание со стороны налоговых органов и заявил, что в других регионах его коллеги и власть нашли оптимальные способы работать в раках меняющегося законодательства.

Что дальше

В первой половине 2019 года прокуратура края и краевые чиновники встретятся для обсуждения вопросов функционирования «Бирюзовая Катунь» и «Сибирская монета», а также созданных в 2018 году в Заринске и Новоалтайске территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость