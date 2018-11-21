Алтайские промышленники рассказали, где растут заводы нового поколения

Результаты развития алтайской промышленности в 2018 году трудно назвать однозначными. С одной стороны, есть предприятия-лидеры, взявшие курс на расширение рынков и высокие технологии. С другой — рост промпроизводства пока незначительный. О том, чего добились и чего они ждут от нового правительства края, промышленники рассказали на отраслевом экспертном совете, проведенном ИД «Алтапресс» совместно с Союзом промышленников Алтая. Членов экспертного совета принял гендиректор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин — на своем предприятии.

Рекорд года

«Алтайвагон» в этом году получит рекордный за всю историю вагоностроения в Алтайском крае результат, сказал Владимир Локтюшов, врио начальника управления по промышленности и энергетике края.

В целом же объем производства вагонов за 10 месяцев в крае — 147% («Алтайвагон» плюс Барнаульский ВРЗ) к тому же периоду прошлого года, сообщает Алтайкрайстат. Хорошую динамику показывает не только этот сектор. В плюсе и многие другие — к примеру, производство электрооборудования (в частности, «Алттранс»), а также моющих средств.

Алтайские заводы все больше встраиваются и в общероссийскую, и в мировую экономику. «Предприятия, входящие в кластер аграрного машиностроения, в Алтайском крае продают не более 10% своей продукции», — сказал Владимир Локтюшов.

Положительный момент отметил гендиректор «Алтапресса» Юрий Пургин (он был модератором): на Алтае удалось сохранить завод — он имел в виду заключение Сбербанком мирового соглашения с предприятиями-банкротами «АлтайПресс» и «Прессостроитель» (связанных с заводом мехпрессов).

Открывают новые заводы

Алтайкрайстат фиксирует и двукратный рост инвестиций в обрабатывающих производствах региона — данные, правда, опубликованы пока только по первому полугодию.

В ближайшее время в крае откроют новые заводы, построенным по самым современным технологиям. В Заринске — по переработке шкур компании «Русская кожа Алтай». В Павловске — деревообрабатывающий комбинат лесной холдинговой компании «Алтай-лес».

Иван Ключников , ЛХК «Алтай-Лес». Анна Зайкова.

«Павловский ДОК» будет производить востребованные на рынке плиты MDF, используя при этом низкосортную древесину, которая сегодня, наоборот, не находит спроса.

«За Уралом нет ни одного производства такого уровня, наше же полностью соответствует критерию индустрии 4.0», — сказал гендиректор «Алтай-Леса» Иван Ключников.

Ниже среднероссийских

Но общие результаты работы промышленности пока не рекордные: индекс промпроизводства в крае по итогам 10 месяцев года — 100,8%. Это ниже, чем в среднем по России (103%).

Примеров новых инвестпроектов не так мало.

«Но это точечные проекты, которые в глобальном плане не влияют на экономику нашего региона», —- полагает Артем Шамков, гендиректор барнаульского завода АТИ.

На какие подводные камни натыкается инвестор, знает каждый промышленник, реализующий крупный проект. По словам Ивана Ключникова, техприсоединение «Павловского ДОК» к сетям электроэнергии было крайне сложным.

«Адекватных, инфраструктурно обустроенных площадей для размещения производственных комплексов в крае нет», — утверждает Ключников.

Экспертный совет по промышленности , ноябрь , 2018. Анна Зайкова.

Виктор Герман, гендиректор АЗПИ и председатель Союза промышленников Алтая, говорит, что задача региональной власти — максимально сгладить недочеты федеральной политики, которые препятствуют развитию производств с высокой добавленной стоимостью. К счастью, это уже происходит, констатировали участники экспертного совета.

Какие программы работают

В декабре 2017 года в крае создан Фонд развития Алтайского края для предоставления займов инвесторам, реализующим проекты в производстве и туризме. Условия весьма льготные: заем под 5% годовых на срок до 5 лет.

Средства в фонде уже получили «Барнаульский завод автоформованных изделий», АЗПИ и ряд других заемщиков-инвесторов. «Общий объем фонда — 400 млн рублей, и эта сумма еще не вся поделена», — рассказал Владимир Локтюшов.

Владимир Локтюшов ( справа). Анна Зайкова.

Еще один важный инструмент стимулирования инвестиций — территории опережающего социально-экономического развития. Статус ТОСЭР нынешней весной получили Заринск и Новоалтайск. Их резиденты вправе получить льготы по налогу на имущество и прибыль и уплате страховых взносов.

В Заринске, кроме «Русской кожи Алтай», уже есть второй резидент — «Сибирский фанерный комбинат». Его руководство заявило о двукратном расширении производства.

Работают и федеральные инструменты поддержки. По словам Владимира Локтюшова, Барнаульский промышленный химкластер поучаствовал в федеральном конкурсе и смог добиться выделения субсидии в 101,7 млн рублей.

Субсидия будет направлена на проект «Освоение производства новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов», один из его инициаторов — «БзАТИ».

«Федеральные программы работают, ими можно пользоваться», — сказал Артем Шамков.

Ждут с нетерпением

И все же промышленники с нетерпением ждут, когда завершится формирование краевого правительства. Они рассчитывают, что экономическая политика региона будет благоприятствовать промышленным инвестициям.

Кое-какие изменения они уже заметили. К примеру, по словам Владимира Отмашкина, сняты системные проблемы в строительстве, которые мешали отрасли развиваться в прошлом году. «Но и разговора на одном языке пока, честно говоря, не получается», — добавил он.

Артем Шамков. Анна Зайкова.

«Насколько я знаю, между федеральным Фондом развития промышленности и Фондом развития Алтайского края договор не заключен. Заключение договора позволит привлекать в край деньги в соотношении 70% (ФРП) на 30% (региональная доля)», — размышляет Артем Шамков.

Шамков полагает: 400 млн рублей для Фонда развития края мало — было бы разумно увеличить размер фонда хотя бы на несколько сот миллионов. «Понятно, что есть бюджет и выше головы не прыгнешь. Но если бы это произошло, мы могли бы поступательно двигаться», —- добавил он.

В общем, как сказал Владимир Отмашкин, есть над чем работать. «Мы не лодыри, мы умеем работать. Но ко всему надо приложить системность и голову», — резюмировал руководитель.

Экспертный совет по промышленности , ноябрь , 2018. Анна Зайкова.

О каких еще инвестпроектах рассказали на экспертном совете

1. Один из лидеров в производстве моющих средств — «Ренессанс Косметик». Компания запустила в этом году новую полностью автоматизированную линию, повысив производственную мощность вдвое, а производительность труда — на 20%. В проект вложен $1 млн.

2. Одно из предприятий-инвесторов года — «БКЖБИ-2». Комбинат в этом году запустил новую автоматизированную линию немецкого производства, позволяющую выпускать железобетонные панели, не требующие дополнительной обработки, рассказал гендиректор УК «Союз» Владимир Отмашкин.

Владимир Отмашкин. Анна Зайкова.

3. Серийное производство топливных систем по мировым стандартам запустил Алтайский завод прецизионнных изделий. До этого 98% рынка занимали иностранные производители, и, прежде всего, Bosch. Теперь АЗПИ намерен занять половину российского рынка.

4. «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий» (БзАТИ) летом запустил цех по производству безасбестовых тормозных колодок для грузовых машин типа «Мерседес», «Манн» и «Скания». Его гендиректор Артем Шамков не скрывает: в среднесрочной перспективе завод намерен выйти с новой продукцией на европейские и азиатские рынки.

Константин Денисенко. Анна Зайкова.

5. Компания «Зиас Машинери» из Новоалтайска в 2018 году начала производство 3D принтеров по печати песчаных форм для литья стали. «Такие принтеры изготавливают в мире всего три компании, включая нашу, но зарубежные аналоги примерно втрое дороже», — пояснил гендиректор Константин Денисенко.

Справка

Экспертные советы ИД «Алтапресс» проводит в преддверии ежегодного конкурса «Менеджер года». В ходе встреч руководители обсуждают итоги работы своих предприятий и проблемы отрасли. Кроме того, они выдвигают кандидатуры руководителей в своей номинации, добившихся в текущем году наиболее выдающихся результатов. А затем они голосуют за каждую из выдвинутых кандидатур. Победителей оглашают на церемонии «Менеджер года» в начале декабря.