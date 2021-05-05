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Туризм

Путин поручил включить новый туркластер «Предгорье Алтая» в нацпроект по туризму

Владимир Путин поручил правительству РФ включить туристический кластер «Предгорье Алтая», расположенный в Алтайском крае, в национальный проект по туризму. В него также будет включен кузбасский курорт Шерегеш, сообщает «Коммерсантъ».

Солонешенский район.
Солонешенский район.
Одноклассники.

Природный парк «Предгорье Алтая» создан в конце 2017 года в зоне, прилегающей к площадке «Белокуриха горная» («Белокуриха-2» — прежнее название). Он включает часть Смоленского, Алтайского и Солонешенского районов.

Но как туркластер, объединяющий возможности природного парка и инвестплощадки, его стали позиционировать недавно. Известно, что проект был представлен премьер-министру России Михаилу Мишустину, приезжавшему в край в марте.

И вот теперь, по поручению президента, до 1 июля этот кластер должен быть включен в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Должны быть разработаны мероприятия по развитию туризма на этой территории. В нацпроект также включат Шерегеш.

В Белокурихе-2 начали строить улицу художников и гончаров.
В Белокурихе-2 начали строить улицу художников и гончаров.
Пресс-служба «Курорта Белокуриха»

Но о каких именно мероприятиях идет речь, не сообщается.

Ранее президент в своем послании Федеральному собранию сказал, что Алтайский край станет пилотной площадкой для запуска льготного кредитования туристического бизнеса, напоминает tolk.ru.

Льготный кредит на строительство гостиниц и развитие инфраструктуры со ставкой по 3−4% на 15 лет.

Космический аппарат в Белокурихе-2.
Космический аппарат в Белокурихе-2.
Пресс-служба «Курорта Белокуриха»

Что такое «Предгорье Алтая»

Площадь парка «Предгорье Алтая» — более 40 тыс. гектаров. Это не заповедник, но особо охраняемая территория. При этом статус природного парка дает возможности для развития регулируемого туризма.

Территория богата привлекательными для туристов объектами. Там, например, расположен Вольфрамовый рудник, бывшее поселение рабочих Золотушинского рудника, памятники археологии, сообщает сайт «Курорт Белокуриха».

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