Выжать все из горы. Какие туристические проекты алтайские инвесторы представили премьеру Мишустину

Инвесторы проектов в «Белокурихе Горной» и «Бирюзовой Катуни» рассказали премьер-министру Михаилу Мишустину о планах туристического развития на ближайшие годы. Что хотят сделать предприниматели на Алтае и с какой проблемой сегодня сталкиваются туристы, в материале altapress.ru.

Аккемское озеро у подножия Белухи www.instagram.com/diam.photo/

Горнолыжный курорт — раз. «Белокуриха Горная»

Сейчас в состав компании «Курорт Белокуриха» входят три санатория на 1,5 тыс. мест. По словам генерального директора сети Константина Ежова, их среднемесячная загрузка — 80%. Летом и в новогодние праздники — до 100%. Ежегодно Белокуриху посещают 240 тыс. человек.

Именно поэтому в курорте задумались об увеличении номерного фонда. «Все наши попытки реконструировать здравницы, сделать из корпуса четырехзвездочный отель не приводят к ожидаемым результатам. Поэтому мы инициировали проект „Белокуриха Горная“», — объяснил на встрече с премьером Константин Ежов.

Проект рассчитан на создание 3,5 тыс. мест круглогодичного размещения. Он даст работу 2 тыс. сотрудников — выпускников профильных алтайских вузов и СУЗов.

Кадровых проблем Константин Ежов не видит: «У нас многопрофильное предприятие. Требуются и медицинские работники, и службы размещения, питания. У курорта есть своя высшая поварская школа, плюс к нам приходят выпускники из Алтайской академии гостеприимства, АлтГУ и т. д».

Открытие отеля «Олимп-Парк» на Белокурихе-2. Ирина Пергаева

Уже разработана генеральная схема застройки. В 2020 году по программе «Развитие внутреннего и выездного туризма РФ» на территории «Белокурихи Горной» построены внутриплощадочные сети газоснабжения.

«Белокуриха Горная» — не только санаторно-курортный проект, но и горнолыжный курорт, который будет находиться на высоте до 800 метров над уровнем моря. Вокруг него уже создан природный парк регионального значения «Предгорья Алтая».

«Прежде чем его открыли, институты провели серьезную работу, подготовили изыскания. Проект масштабный, капиталоемкий, нуждается в государственной поддержке», — отметил Константин Ежов.

До 2022 года на курорте планируют построить внутренние автомобильные дороги с помощью федеральной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

«Мишина гора». Ирина Пергаева.

Бизнес-сообщество работает над туристической инфраструктурой. Строят автодорогу до «Мишиной горы», терренкуры, горнолыжный и лыжно-биатлонный комплексы. В будущем здесь планируют проводить соревнования федерального уровня. Уже готов музей шоколада, ресторан и первая гостиница.

Недавно altapress.ru рассказывал о другом проекте, в котором участвует «Курорт Белокуриха». Это строительство историко-археологического комплекса у Денисовой пещеры и второго Чуйского тракта, который свяжет Белокуриху и Республику Алтай. Планируется, что это повысит турпоток в город-курорт в 2−3 раза.

Горнолыжный курорт — два. «Бирюзовая Катунь»

В 2020 году компания «Новые вершины» стала резидентом «Бирюзовой Катуни». Она займется строительством нового горнолыжного кластера. Общий общем инвестиций оценивается в 2,4 млрд рублей. Общая площадь кластера составит 285 гектаров.

Строительство гостиничного комплекса «Алтика Алтай» в «Бирюзовой Катуни». Родочинская Евгения.

В первую очередь здесь построят подъемник и 5 километров горнолыжных трасс с системами искусственного оснежения и освещения. В дальнейшей перспективе планируется строительство до 12 горнолыжных трасс протяженностью 20 км и перепадом высот до 440 метров.

«Точка выбрана исходя из того, что на территории ОЭЗ имеется инженерная инфраструктура, имеются дополнительные объекты, привлекательность для туристов. У нас уже сформирован туристический поток, которому не хватает зимних активностей», — отметил Кирилл Светличный, исполнительный директор «Новых вершин».

По данным краевого управления по туризму, в 2019 году ОЭЗ посетили более 320 тыс. человек, в 2020 году — 210 тыс.

«Бирюзовая Катунь» находится в 36 км от Горно-Алтайска. Премьер-министр пообещал подумать о субсидированных перелетах, чтобы у будущего горнолыжного комплекса был шанс конкурировать с Шерегешем.

Планируется открыть комплекс, в него войдут до 4 гостиниц. Это будет единая зона, которая свяжет несколько туристических объектов между собой. Чтобы гости, не выходя на улицу, могли пройти от отеля до ресторана или пункта проката. Бизнесмены уже продумали стоимость ski-pass — 400 рублей на разовый подъем летом, дневной зимний тариф — 1,5 тыс. рублей, недельный — 6 тыс. рублей.

«Цветение маральника 2018». Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская

Потоки отдыхающих попытаются разделить так, чтобы молодежь проживала отдельно от семейных пар с детьми. «Для молодёжи предусмотрен сноуборд-парк с отдельной гостиницей недорогого сегмента 3 звезды, для остальных отдыхающих — 4 звезды и отдельный 5-звёздочным корпусом, чего в принципе в регионе сейчас нет и не хватает, по различным исследованиям», — рассказал Светличный.

Также построят 4 подъемника: два будут гондольно-кресельных, остальные — кресельные. Их общая пропускная способность составит до 5,7 тыс. человек в час.

Светличный смотрит на перспективы курорта очень позитивно: «Понятно, что цифра очень велика, но тем не менее можно стремиться к этому. Исходя из того турпотока, который сейчас есть, можно об этом говорить».

Следует напомнить, что в доковидный 2019 год счетная палата РФ признала неэффективной экономическую зону «Бирюзовая Катунь»: на 4,2 млрд рублей, потраченные из федерального бюджета, привлекли лишь 900 млн рублей частных инвестиций.

Бирюзовая Катунь Дмитрий Лямзин

Недоступная Белуха

Участники встречи не только поговорили с премьером о грандиозных планах, но и поделились проблемой, которая не один год волнует бизнесменов и путешественников — пересечение альпинистских маршрутов на Белухе государственной границей.

Дело в том, что до заключения договора о государственной границе между Россией и Казахстаном в 2005 году здесь уже были проложены туристические и альпинистские маршруты.

«Линия границы острым клином с территории Казахстана поднимается непосредственно к вершине Белухи. Площадь этого клина на территории Белухи составляет менее 5%, но это становится непреодолимым препятствием на пути туристических маршрутов и восхождений», — объяснил Анатолий Миничкин, генеральный директор компании «Ленальптурс».

Альпинисты и очень много снега. СС0

Запрещенные дороги закрыты. И хотя существуют и легальные маршруты без пересечения границ, некоторые туроператоры все же идут на нарушения и, к тому же, не предупреждают об этом своих клиентов. Так в 2019 году погрануправление ФСБ задержало более 40 российских и иностранных туристов.

«Очень много таких примеров в мировой практике, когда границы между государствами проходят по живописным местам, в горах. В частности в Европе. Поэтому существует определённая практика разрешения таких ситуаций», — отметил премьер-министр. Он пообещал решить этот вопрос с председателем правительства Казахстана Аскаром Маминым.