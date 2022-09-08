Российские путешественники собираются пересечь одну из самых жарких пустынь на трехколесных трайках

Идея пересечь пустыню Гоби принадлежит Федору Конюхову. Еще ни одни человек не ехал по монгольской пустыне на трехколесном трайке.
«Стартуем мы от Даланзадгада (город в Монголии), и, условно говоря, вдоль китайской границы идем практически до границы с Россией. Маршрут должен составить, по нашим расчетам, 1,5−1,6 тыс. км», — сказал Юнанов.
По его словам, экспедиция стартует в десятых числах сентября. Планируется, что путешествие продлится две недели.
Изначально путешественники хотели отправиться на трайках на Северный полюс или в Антарктиду. Но по ряду причин от этих идей они отказались.
Кстати, Федор Конюхов уже пересекал пустыню Гоби на верблюдах и лошадях в 2009 году.