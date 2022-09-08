11 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Российские путешественники собираются пересечь одну из самых жарких пустынь на трехколесных трайках

Члены Русского географического общества — Александр Юнанов, Игорь Головатый — и советский и российский путешественник Федор Конюхов отправтся в экспедицию по пустыне Гоби в Монголии в сентябре. Они планируют поехать на трехколесных трайках — мотовездеходах-амфибиях, сообщает «Интерфакс».

Пустыня.
Пустыня.
СС0

Идея пересечь пустыню Гоби принадлежит Федору Конюхову. Еще ни одни человек не ехал по монгольской пустыне на трехколесном трайке.

«Стартуем мы от Даланзадгада (город в Монголии), и, условно говоря, вдоль китайской границы идем практически до границы с Россией. Маршрут должен составить, по нашим расчетам, 1,5−1,6 тыс. км», — сказал Юнанов.

По его словам, экспедиция стартует в десятых числах сентября. Планируется, что путешествие продлится две недели.

Изначально путешественники хотели отправиться на трайках на Северный полюс или в Антарктиду. Но по ряду причин от этих идей они отказались.

Кстати, Федор Конюхов уже пересекал пустыню Гоби на верблюдах и лошадях в 2009 году.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость