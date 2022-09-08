Российские путешественники собираются пересечь одну из самых жарких пустынь на трехколесных трайках

Члены Русского географического общества — Александр Юнанов, Игорь Головатый — и советский и российский путешественник Федор Конюхов отправтся в экспедицию по пустыне Гоби в Монголии в сентябре. Они планируют поехать на трехколесных трайках — мотовездеходах-амфибиях, сообщает « Интерфакс ».

Идея пересечь пустыню Гоби принадлежит Федору Конюхову. Еще ни одни человек не ехал по монгольской пустыне на трехколесном трайке.

«Стартуем мы от Даланзадгада (город в Монголии), и, условно говоря, вдоль китайской границы идем практически до границы с Россией. Маршрут должен составить, по нашим расчетам, 1,5−1,6 тыс. км», — сказал Юнанов.

По его словам, экспедиция стартует в десятых числах сентября. Планируется, что путешествие продлится две недели.

Изначально путешественники хотели отправиться на трайках на Северный полюс или в Антарктиду. Но по ряду причин от этих идей они отказались.

Кстати, Федор Конюхов уже пересекал пустыню Гоби на верблюдах и лошадях в 2009 году.