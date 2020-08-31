Российские туристы выбирают Алтай, чтобы наблюдать за звездами

52,63% лучшим местом для наблюдения за звездопадом назвали беседку «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле, другие астротуристы (18,42%) предпочитают приезжать в августе на Алтай, чтобы изучать ночное небо в окрестностях Белухи.
На третьем месте оказалась обсерватория в Мезмае в Краснодарском крае, далее — Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге.
Лучшие места для астротуризма в России
- Беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле, 52,63%
- Окрестности горы Белухи на Алтае, 18,42%
- Обсерватория в Мезмае в Краснодарском крае, 10,53%
- Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге, 10,53%
- Обсерватория в Нижнем Архызе на горе Пастухова, 5,26%
- Московский планетарий, 2,63%
В середине июня у подножия Белухи сгорела популярная часовня. Ее построили в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах. Имя подозреваемого не называется, но в СМИ полагают, что это «шаман Люцифера».