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Туризм

Российские туристы выбирают Алтай, чтобы наблюдать за звездами

Окрестности Белухи на Алтае стали вторым местом в России, которое выбирают туристы, чтобы наблюдать звездопады. Об этом говорят данные опроса, который провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Вселенная. Космос.
Вселенная. Космос.
СС0

52,63% лучшим местом для наблюдения за звездопадом назвали беседку «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле, другие астротуристы (18,42%) предпочитают приезжать в августе на Алтай, чтобы изучать ночное небо в окрестностях Белухи.

На третьем месте оказалась обсерватория в Мезмае в Краснодарском крае, далее — Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге.

Лучшие места для астротуризма в России

  • Беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле, 52,63%
  • Окрестности горы Белухи на Алтае, 18,42%
  • Обсерватория в Мезмае в Краснодарском крае, 10,53%
  • Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге, 10,53%
  • Обсерватория в Нижнем Архызе на горе Пастухова, 5,26%
  • Московский планетарий, 2,63%

В середине июня у подножия Белухи сгорела популярная часовня. Ее построили в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах. Имя подозреваемого не называется, но в СМИ полагают, что это «шаман Люцифера».

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