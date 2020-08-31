Российские туристы выбирают Алтай, чтобы наблюдать за звездами

Окрестности Белухи на Алтае стали вторым местом в России, которое выбирают туристы, чтобы наблюдать звездопады. Об этом говорят данные опроса , который провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

52,63% лучшим местом для наблюдения за звездопадом назвали беседку «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле, другие астротуристы (18,42%) предпочитают приезжать в августе на Алтай, чтобы изучать ночное небо в окрестностях Белухи.

На третьем месте оказалась обсерватория в Мезмае в Краснодарском крае, далее — Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге.

Лучшие места для астротуризма в России

Беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле , 52,63%

52,63% Окрестности горы Белухи на Алтае , 18,42%

18,42% Обсерватория в Мезмае в Краснодарском крае , 10,53%

10,53% Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге , 10,53%

10,53% Обсерватория в Нижнем Архызе на горе Пастухова , 5,26%

5,26% Московский планетарий , 2,63%

В середине июня у подножия Белухи сгорела популярная часовня. Ее построили в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах. Имя подозреваемого не называется, но в СМИ полагают, что это «шаман Люцифера».