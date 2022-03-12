Российским туристам предложили отдохнуть весной в Москве, Крыму и городах Золотого кольца

Барзыкин посоветовал выбрать такие варианты для поездок, как Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, а также южное направление — Краснодарский край и Крым.
Также он напомнил, что с 15 марта будет возобновлена программа туристического кешбэка, по которой можно будет вернуть до 20% от стоимости путевки, пишет «Лента».
В марте были названы самые популярные внутрироссийские направления для отдыха и на майских праздниках. Россияне традиционно бронируют туры в Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Калининград и Кавказские Минеральные Воды.
Напомним, что ранее алтайский эксперт прокомментировала отмену вылетов за рубеж — Египет и Турция ждут российских туристов, но часть авиакомпаний отменяют вылеты в эти страны.