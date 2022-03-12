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Туризм

Российским туристам предложили отдохнуть весной в Москве, Крыму и городах Золотого кольца

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал журналистам, какие туристические направления могут быть наиболее популярными в марте для российских туристов.

Ласточкино гнездо (Крым)
Ласточкино гнездо (Крым)
CC0

Барзыкин посоветовал выбрать такие варианты для поездок, как Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, а также южное направление — Краснодарский край и Крым.

Также он напомнил, что с 15 марта будет возобновлена программа туристического кешбэка, по которой можно будет вернуть до 20% от стоимости путевки, пишет «Лента».

В марте были названы самые популярные внутрироссийские направления для отдыха и на майских праздниках. Россияне традиционно бронируют туры в Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Калининград и Кавказские Минеральные Воды.

Напомним, что ранее алтайский эксперт прокомментировала отмену вылетов за рубеж — Египет и Турция ждут российских туристов, но часть авиакомпаний отменяют вылеты в эти страны.

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