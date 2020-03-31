Санатории Белокурихи проверят на честность

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» распорядился с 28 марта приостановить работу алтайских санаториев.
Отдыхающие, у кого на момент введения профилактических мер уже действовали путевки и они уже заехали в санаторий, продолжают там свой отдых с соблюдением режима безопасности.
Заезд новых туристов закрыт с 28 марта по 1 июня. Те, кто в момент публикации указа находился в пути, уже в Белокурихе вынужден был приобретать обратные билеты.
При этом у отдыхающих теоретически оставалась возможность снять в городе-курорте в аренду квартиру и уже после этого получать медицинские услуги в частном порядке. Но в правительстве края такое предположение опровергли.
Санаторно-курортные услуги предоставляются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и только тем, кто уже размещен в санаториях и находится там до окончания срока действия путевки. Иным туристам санатории свои услуги сейчас не предоставляют. Контроль за соблюдением соответствующих ограничений осуществляет Роспотребнадзор.
Напомним, что к началу первого официально признанного случая коронавируса в Алтайском крае санатории Белокурихи были заполнены на 100%. Теперь же этот бизнес обречен на большие убытки. В общей сложности без доходов временно могут остаться около 60% жителей города, занятых в санаторно-курортной, медицинской сферах, в общепите и торговле.
Глава города Констатин Базаров пообещал жителям Белокурихи в своем Инстаграм, что власти совместно с владельцами санаториев найдут выход из тяжелой ситуации.
Правительство края пока не обозначило меры поддержки единственного на Алтае города-курорта федерального значения.