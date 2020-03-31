Санатории Белокурихи проверят на честность

Специалисты Роспотребнадзора будут проверять алтайские санатории на предмет незаконного оказания услуг во время объявленного в регионе карантина. Об этом Altapress.ru рассказали в краевом правительстве.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» распорядился с 28 марта приостановить работу алтайских санаториев.

Отдыхающие, у кого на момент введения профилактических мер уже действовали путевки и они уже заехали в санаторий, продолжают там свой отдых с соблюдением режима безопасности.

Заезд новых туристов закрыт с 28 марта по 1 июня. Те, кто в момент публикации указа находился в пути, уже в Белокурихе вынужден был приобретать обратные билеты.

При этом у отдыхающих теоретически оставалась возможность снять в городе-курорте в аренду квартиру и уже после этого получать медицинские услуги в частном порядке. Но в правительстве края такое предположение опровергли.

Санаторно-курортные услуги предоставляются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и только тем, кто уже размещен в санаториях и находится там до окончания срока действия путевки. Иным туристам санатории свои услуги сейчас не предоставляют. Контроль за соблюдением соответствующих ограничений осуществляет Роспотребнадзор.

Белокуриха. altairegion22.ru

Напомним, что к началу первого официально признанного случая коронавируса в Алтайском крае санатории Белокурихи были заполнены на 100%. Теперь же этот бизнес обречен на большие убытки. В общей сложности без доходов временно могут остаться около 60% жителей города, занятых в санаторно-курортной, медицинской сферах, в общепите и торговле.

Глава города Констатин Базаров пообещал жителям Белокурихи в своем Инстаграм, что власти совместно с владельцами санаториев найдут выход из тяжелой ситуации.

Правительство края пока не обозначило меры поддержки единственного на Алтае города-курорта федерального значения.