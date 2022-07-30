30 июля
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Туризм

Семья сибирских актеров отправилась на Алтай в доме на колесах

Артисты хакасского театра имени Лермонтова, супруги Алексей Крысенок и Галина Лопутько отправились в путешествие на Алтай в доме на колесах. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Дом на колесах
Дом на колесах
lermontovtheatre.ru

Идея необычного путешествия появилась у главы семейства. Он посмотрел видео, как построить кемпер, после чего приступил к реализации задуманного. На строительство ушло полтора года.

«Почти каждый день, вечерами, после театра. А когда был свободен, то и на весь день уезжал в гараж и строил свой дом на колесах», — рассказал Крысенок.

Поездка на Алтай стала первым испытанием автодома. Актеры утверждают, что путешествие прошло замечательно. Уютную домашнюю обстановку кемпера прекрасно дополняли красоты Алтая за его окнами, рассказала семейная пара.

Напомним, девять человек, в том числе дети, отправились на плоту в путешествие от Бийска до Барнаула. В качестве «водных туристов» выступили три семьи из Барнаула, Омска и села Первомайское. Для реализации своей задумки они построили общий плот.

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