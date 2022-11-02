2 ноября
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Туризм

Сертификаты на турпоездки могут начать выдавать семьям участников СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительствe представить предложение по выделению именных сертификатов на турпоездки для членов семей военнослужащих в СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

По документу на сайте Кремля, семьям военнослужащих, участвующих в СВО, предоставят именные сертификаты для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семьи.

Соответствующее предложение президент РФ поручил представить до 1 декабря.

Также кабинету министров необходимо представить предложения «по доработке правил предоставления из федерального бюджета субсидий на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги».

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