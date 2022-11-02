Сертификаты на турпоездки могут начать выдавать семьям участников СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительствe представить предложение по выделению именных сертификатов на турпоездки для членов семей военнослужащих в СВО. Об этом сообщает ТАСС .

По документу на сайте Кремля, семьям военнослужащих, участвующих в СВО, предоставят именные сертификаты для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семьи.

Соответствующее предложение президент РФ поручил представить до 1 декабря.

Также кабинету министров необходимо представить предложения «по доработке правил предоставления из федерального бюджета субсидий на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги».