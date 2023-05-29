29 мая
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Туризм

Сибирячка сорвалась со скалы и разбилась насмерть

Россиянка накануне сорвалась со скалы высотой в 60 метров.

Скала в "Столбах".
Скала в "Столбах".
kras-stolby.ru

ЧП случилось в национальном парке "Красноярские столбы".

От полученных травм жительница Красноярска скончалась на месте. Спасатели эвакуировали тело и передали сотрудникам полиции.

Погибшей было 43 года.

В прошлом году туристы трижды срывались со скал на «Столбах».

Ранее в Республике Алтай спасатели сняли со скалы четырех детей. Это случилось селе Рыбалка Майминского района. На место происшествия вышли спасатели МЧС и пожарные. Всего 12 человек с тремя единицами техники. Они нашли детей и спустили их со скалы. Также спасатели пришли на помощь мужчине, который упал в овраг во время катания на снегоходе в алтайском районе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость