Стало известно про оформление рейса разбившегося на Алтае вертолета с туристами

Находившиеся на борту пассажиры, скорее всего, покупали тур у местной компании, пишет "Интерфакс".
Туристы были официальной экскурсионной группой.
Рейс был оформлен официально — со всеми сопутствующими документами.
Что произошло
Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района (Республика Алтай) при заходе на посадку. Борт задел за провода.
Машина загорелась и полностью разрушилась.
На борту находилось 16 человек. Шестеро погибли. Четверо с сильнейшими ожогами и травмами госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Остальные также находятся в местной ЦРБ.
Возбуждено уголовное дело по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Владелец борта
Вертолет Ми-8 принадлежал авиакомпании "Алтай Авиа".
Ранее опубликовали список пассажиров и членов экипажа разбившегося вертолета Ми-8 на Алтае.