Стало известно, сколько денег оставил каждый турист на Алтае на всякие безделушки

Рейтинг опубликовала газета «Известия», сославшись на анализ банка «Русский стандарт» операций по пластиковым картам в туристических регионах страны.
Первое место по ежедневным туристическим расходам занял Санкт-Петербург — 4601 рубль. Это больше, чем в Сочи (3210 рублей), Анапе (1374 рубля), Крыму (2163 рубля) и Карелии (2654 рубля).
Алтай по расходам туристов почти догнал этим летом Сочи, но уступил Питеру, а также Москве и Московской области (4160 рублей).
Напомним, ранее altapress.ru проанализировал, чем больше всего недовольны туристы, побывавшие этим летом на Алтае.
В числе главных претензий оказались бешеные цены на услуги, продукты и сувениры при низком качестве сервиса. Также они жаловались на слабый интернет и отсутствие дискотек.
А вот глава Ростуризма Зарина Догузова осталась очень довольна отдыхом на Алтае и даже посвятила этому событию авторскую колонку в National Geographic Russia.
Впрочем, она наверняка отдыхала в Горном Алтае на спецусловиях, которые всегда оказывают регионы приезжающим к ним в отпуск руководителям федеральных министерств и ведомств.
Поэтому в колонке Догузовой нет ни одного упоминания, ни одного показателя расходов на этот отдых.