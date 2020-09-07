Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 сентября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

Стало известно, сколько денег оставил каждый турист на Алтае на всякие безделушки

Алтай оказался достаточно дорогим местом для отдыха россиян. помимо расходов на путевку среднестатистический турист потратил здесь на различные покупки 2967 рублей. Алтайский средний чек оказался выше, чем на некоторых курортах черноморского побережья.

Сибирские туристы.
Сибирские туристы.
vk.com/tskalon

Рейтинг опубликовала газета «Известия», сославшись на анализ банка «Русский стандарт» операций по пластиковым картам в туристических регионах страны.

Первое место по ежедневным туристическим расходам занял Санкт-Петербург — 4601 рубль. Это больше, чем в Сочи (3210 рублей), Анапе (1374 рубля), Крыму (2163 рубля) и Карелии (2654 рубля).

Алтай по расходам туристов почти догнал этим летом Сочи, но уступил Питеру, а также Москве и Московской области (4160 рублей).

Напомним, ранее altapress.ru проанализировал, чем больше всего недовольны туристы, побывавшие этим летом на Алтае.

В числе главных претензий оказались бешеные цены на услуги, продукты и сувениры при низком качестве сервиса. Также они жаловались на слабый интернет и отсутствие дискотек.

Зарина Догузова на Алтае.
Зарина Догузова на Алтае.
www.instagram.com/doguzova_zv/

А вот глава Ростуризма Зарина Догузова осталась очень довольна отдыхом на Алтае и даже посвятила этому событию авторскую колонку в National Geographic Russia.

Впрочем, она наверняка отдыхала в Горном Алтае на спецусловиях, которые всегда оказывают регионы приезжающим к ним в отпуск руководителям федеральных министерств и ведомств.

Поэтому в колонке Догузовой нет ни одного упоминания, ни одного показателя расходов на этот отдых.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость