Свет, камера, музейный уголок. Как планируют преобразить Денисову пещеру в Алтайском крае

Уже несколько месяцев путь ко всемирноизвестной Денисовой пещере лежит через новую лестницу . Теперь здесь готовятся ко второму этапу благоустройства: установить внутри новые настилы, реставрировать дымоход, создать экспозицию. О будущих работах рассказал член попечительского совета общественного фонда «Денисова пещера» Олег Акимов.

В чем заключается второй этап

Организация подготовила эскиз внутренней части пещеры, ее восточной и западной галереи. Создадут новые настилы, съемные лестницы для археологов, которые ученые будут убирать после рабочего дня. Все в тех же материалах, в которых выполнили лестницу, - металл и лиственница.

«Обустроим центральный раскоп, чтобы было видно все слои. Хотим сделать всю пещеру в одном стиле, чтобы все было прочно, надежно и безопасно, - отметил Олег Акимов.

Также планируют сделать стационарное освещение, видеонаблюдение и реставрировать естественный дымоход. Кроме того, для самостоятельных туристов установят информационный щит. Вполне возможно, что в пещере появится небольшая экспозиция из находок.

Вдобавок за пределами объекта появится санитарная зона. Сейчас ближайший туалет расположен на базе археологов.

Все эскизы согласовали с учеными института археологии СО РАН, которые исследуют объект, и правительством края. Сейчас определяют сметную стоимость проекта.

«Первые затраты несет на себе учредитель фонда – компания «Курорт Белокуриха» - на эти средства готовим эскиз-проект и с ним уже подаем заявку на грант, - сказал Олег Акимов. – Например, лестницу построили за счет гранта правительства края. Дальше также рассчитываем на поддержку».

Все работы планируют начать до лета 2024 года. До этого на объекте нужно провести ряд экспертиз. Предполагается, что на площадку снова выйдет подрядчик «Авангард-сервис».

Напомним, что территория Денисовой пещеры – особо охраняемая зона. Поэтому все работы будут выполнять без использования спецтехники.

Что дальше

Следующие этапы будут связаны с благоустройством участков около дороги и прилегающей территории.

Неподалеку от пещеры, вне строго охраняемых участков, должны появиться тропы и инфраструктура. В перспективе создание комплекса для познавательного туризма, в который войдет палеопарк, воссоздающий мир денисовца, гостиницы, рестораны и прочее.

Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд "Денисова пещера". Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд "Денисова пещера" Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд "Денисова пещера" Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд "Денисова пещера".

На базе СО РАН планируют открыть выставочный зал. А еще обустроить площадку для археологов на Ануе так, чтобы туристы, не мешая, могли наблюдать за работой ученых.

Напомним, что над развитием будущего туристко-археологического кластера работает общественный фонд «Денисова пещера», в который входят ученые института археологии и этнографии СО РАН, а также АлтГУ, представители компании «Курорт Белокуриха», краевого правительства и другие. Об организации мы рассказывали здесь.

19 ноября в Денисовой пещере впервые провели «Географический диктант», где вопросы зачитывал ее «хозяин».