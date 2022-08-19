Таиланд подешевел. За сколько россияне могут поехать в путешествие, и кто организует туры

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А точнее?

Пакетный тур в Таиланд с вылетом в октябре, в 4-звездочный отель на 10 ночей будет стоить от 146 780 рублей, а ноябрьский тур с отдыхом в пятизвездочном отеле для двоих — от 174 220 рублей.

Блочная полетная программа туроператора заработает 28 сентября 2022 года. Рейсы продлится до середины мая 2023-го и будут ежедневными — из Москвы со стыковкой в Абу-Даби.