19 августа
﻿
Туризм

Таиланд подешевел. За сколько россияне могут поехать в путешествие, и кто организует туры

Путевки в Таиланд подешевели на 15−20%. За сколько и куда россияне могут купить тур — в нашем разюборе.

Таиланд.
Таиланд.
vk.com/russianthai
1
Кто организует путевки?

Путевки предоставляет компания «Русский Экспресс». С сентября туристы смогут улететь рейсами национального перевозчика ОАЭ Etihad Airways. Кстати, перевозки при этом блочные.

2
Сколько теперь стоят путевки?

Билеты от Etihadподешевеют на 15−20%, а на отдельные даты — и до 30%. Экономия составит 30−50 тыс. рублей за турпакет.

Таиланд.
Таиланд.
архив компании «Авиафлот»
3
А точнее?

Пакетный тур в Таиланд с вылетом в октябре, в 4-звездочный отель на 10 ночей будет стоить от 146 780 рублей, а ноябрьский тур с отдыхом в пятизвездочном отеле для двоих — от 174 220 рублей.

Блочная полетная программа туроператора заработает 28 сентября 2022 года. Рейсы продлится до середины мая 2023-го и будут ежедневными — из Москвы со стыковкой в Абу-Даби.

Таиланд.
Таиланд.
СС0
4
Сколько продлится путешествие?

В компании Etihad сейчас работают по летнему расписанию. До конца октября время стыковки на пути в Таиланд составляет 6,5 часов, а обратно — 4,5 часа.

С 31 октября время стыковки уменьшится на Пхукет составит 4 часа, а обратно останется без изменений — 4,5 часа.

5
А ничего не закрыто в Таиланде из-за коронавируса?

Нет. В Таиланде открыты кафе, рестораны, магазины. Экскурсии тоже проводят без ограничений.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость