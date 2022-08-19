Таиланд подешевел. За сколько россияне могут поехать в путешествие, и кто организует туры

Путевки предоставляет компания «Русский Экспресс». С сентября туристы смогут улететь рейсами национального перевозчика ОАЭ Etihad Airways. Кстати, перевозки при этом блочные.
Билеты от Etihadподешевеют на 15−20%, а на отдельные даты — и до 30%. Экономия составит 30−50 тыс. рублей за турпакет.
Пакетный тур в Таиланд с вылетом в октябре, в 4-звездочный отель на 10 ночей будет стоить от 146 780 рублей, а ноябрьский тур с отдыхом в пятизвездочном отеле для двоих — от 174 220 рублей.
Блочная полетная программа туроператора заработает 28 сентября 2022 года. Рейсы продлится до середины мая 2023-го и будут ежедневными — из Москвы со стыковкой в Абу-Даби.
В компании Etihad сейчас работают по летнему расписанию. До конца октября время стыковки на пути в Таиланд составляет 6,5 часов, а обратно — 4,5 часа.
С 31 октября время стыковки уменьшится на Пхукет составит 4 часа, а обратно останется без изменений — 4,5 часа.
Нет. В Таиланде открыты кафе, рестораны, магазины. Экскурсии тоже проводят без ограничений.