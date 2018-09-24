Покорить Белуху: как добраться, что смотреть и сколько это стоит

Походы на самую высокую гору Алтая Белуху — популярное направление туризма. Йоги и эзотерики идут туда, чтобы найти ответы на вопросы и обрести новый духовный опыт, альпинисты — чтобы испытать себя, а обычные туристы хотят увидеть природу невероятной красоты. Многим это путешествие дается чрезвычайно трудно. Рассказываем, что особенного в Белухе и как подготовиться к ее покорению.

Чем знаменита гора Белуха?

Белуха находится в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. По ней проходит граница России и Казахстана. Примерно до 1950-х годов Белуха конкурировала за звание самой высокой горы Алтая с вершиной Найрамдал на плато Укок. Но последняя оказалась ниже на 132 метра.

Белуха — мощная гора. У нее несколько вершин. Две основные в виде неправильных пирамид называются Восточная Белуха и Западная Белуха. Их высота 4509 и 4435 метров соответственно. Третья возвышающаяся точка — пик Делоне (4260 метров).

Из-за этих трех вершин Белуху прозвали Трехглавой горой. Хотя в ее массиве есть еще одна - Корона Алтая — она расположена немного в стороне. Название Белуха гора получила потому, что круглый год она белая — ледники и снег на ее вершинах никогда не тают.

Местные считают гору священной. Она является еще одним местом в Горном Алтае, где эзотерики искали вход в Шамбалу. Алтайцы верят, что на Белухе обитает богиня Умай — это высшее женское божество у тюркских народов, покровительница матерей и помощница в родах.

Достопримечательности вокруг Белухи

Путешествие к Белухе получается очень насыщенным, потому что вокруг нее есть несколько интересных достопримечательностей. Туристы видят не только саму гору, но и долины, озера, водопад, ледники.

1. Аккемское озеро

Находится у северного склона Белухи. Аккем переводится с алтайского как «белая вода». Озеро питается талыми водами Аккемского ледника. Цвет воды в нем мутный, серо-белый из-за взвеси твердых частиц, которые поток приносит с ледника. Температура воды не превышает 4,5 градусов.

На озере ставят палаточные лагеря. Одна из главных вещей, которую туристы хотят здесь увидеть — это отражение Белухи в воде. Его можно наблюдать в тихую ясную погоду, когда нет ряби и облаков, скрывающих пики.

2. Аккемский ледник

Находится на северном склоне Белухи. Его площадь — 10,4 квадратных километра, длина — 7,8 километров. Он пологий, без трещин, но с бугристой поверхностью, поэтому идти по нему непросто.

Ледник окружает знаменитая Аккемская стена, он сам является ее частью. Стеной называют участок Белухи, который образуют склоны ее вершин. Издалека она кажется отвесной, но на самом деле угол ее наклона 50 градусов. По стене проходят туристические маршруты разной сложности.

3. Водопад Текелю

Один из самых высоких водопадов Горного Алтая. Высота падения — 60 метров. Вид на него открывается с Аккемской тропы — пешего маршрута до озера Аккем. Увидеть весь водопад целиком невозможно, потому что он течет по узкому желобу. Текелю — памятник природы республиканского значения.

4. Долина реки Ярлу

Одно из самых мистических мест Горного Алтая. Здесь находится огромный и нетипично гладкий для этих мест белый камень. Его называют Камень-Мастер или Камень Шамана, он почитаем у последователей Рериха. На нем нередко можно наблюдать медитирующих людей — они сидят или лежат на камне с закрытыми глазами. Вокруг него соорудили небольшой городок.

Сама долина необычайно красива. Горы, которые ее окружают, преимущественно синего или сероватого цвета, в некоторых местах — пурпурные. Есть один участок красноватой породы, его называют Сердце Матери. А в очертаниях одного из хребтов можно рассмотреть профиль женщины.

Долина особенно красива после дождя — краски гор становятся очень яркими. Погода здесь переменчивая, облака плывут быстро, постоянно изменяя освещение. Это дополнительно создает мистическую атмосферу.

Еще одна достопримечательность долины — цветы эдельвейсы. Считается, что они приносят удачу.

5. Долина Семи Озер

Находится в 10 км от Белухи. Состоит из трех ярусов, на которых расположены семь озер с водой разного цвета. Третий (верхний) ярус — самый живописный. С него можно рассмотреть три наиболее интересных водоема:

Черное озеро , цвет которому придают камни на дне,

цвет которому придают камни на дне, Бирюзовое озеро с водой глубокого бирюзового оттенка,

«Озеро невест» с мелкими цветочками по берегам и на маленьких островках.

6. Озеро горных духов

Путеводители пишут, что это озеро примечательно своей прозрачной водой — якобы ее практически не видно. Иногда люди не могут рассмотреть границу между водой и воздухом. Когда дует ветерок, то вода как бы «появляется» — из-за ряби на поверхности.

Прозрачность озера создает эффект волшебства. По этой причине и родились легенды, что здесь обитают духи.

7. Часовня Архангела Михаила

Самая высокогорная часовня в России. Находится недалеко от истока реки Аккем, на ее берегу. Часовню возвели в 2006 году в память о погибших альпинистах. Средства собирали всем миром. Выбрать место для часовни было сложно из-за горного рельефа.

Проект разработал архитектор Кирилл Хромов, который до этого создал деревянные храмы в Антарктиде и на Валдае. Сруб сделали в поселке Иогач.

Служба в часовне проходит один раз в год, ее проводит священник из Маймы.

История покорения Белухи

Первым на Белуху попытался взойти англичанин Самуэль Тернер в 1903 или 1904 году, но не смог. Альпинистами, впервые покорившими гору, стали братья Борис и Михаил Троновы. Это произошло в 1914 году после трех неудачных попыток.

Самый знаменитый альпинист в истории Райнольд Месснер, который первым взошел на все 14 гор «восьмитысячников», в 1996 году не дошел до вершины Белухи из-за плохой погоды. Он назвал ее «горой с характером».

Говорят, что восхождение на Белуху сложнее, чем на многие другие вершины с такой же или даже большей высотой. Причина в том, что гора «дышит» — то есть меняется каждый год. Ледники двигаются, из-за небольших землетрясений часто происходят камнепады и лавины. И там, где еще недавно были тропы, появляются непроходимые участки и разломы.

Переменчивая погода тоже создает препятствия для восхождения. На горе часто дуют ветра и случаются метели. Нужно точно знать в какое время суток преодолевать отдельные участки. Например, днем из-за солнца снег становится рыхлым и почти непроходимым, ледники подтаивают и идти по ним бывает опасно.

Только опытные инструкторы-альпинисты, которые совершают регулярные восхождения и знают актуальные маршруты, могут водить группы туристов на вершины Белухи.

Типы походов на Белуху

На гору бывает два основных типа походов — к подножию и с подъемом на гору. Даже поход к подножию горы будет тяжелым для людей с плохой физической подготовкой. На вершину же способны дойти очень немногие.

Предприниматель из Барнаула Анастасия Солнцева в 2018 году участвовала в походе к подножию Белухи. В лагере также жила группа на восхождение. Из 24 человек, которые собирались покорить вершину, это получилось только у 18 — и это хороший показатель.

Анастасия Солнцева,

предприниматель:

Взрослые и довольно подготовленные мужики не смогли подняться из-за слабой физической формы или травм. Кто-то не выдержал напряжение и не смог вытерпеть все сложности. Когда вы полностью измотанные вернетесь с горы в базовый лагерь, вам все будут аплодировать, даже если вы не взойдете на Белуху. Там все прекрасно понимают, что это почти геройство.

Из-за сложности похода в его стоимость обязательно входит страховка с возможностью эвакуации человека на вертолете. А у инструкторов есть телефоны со спутниковой связью.

Многие туристы предпочитают походы к подножию Белухи. Лагерь ставится на Аккемское озеро, а затем совершаются радиальные походы по окрестным достопримечательностям. Программы занимают около 10 дней.

Возможна доставка на Белуху вертолетом.

Как добраться до Белухи

Нужно двигаться по Чуйскому тракту до Семинского перевала. После спуска с перевала будет развилка, здесь надо свернуть направо по указателю на Усть-Коксу — хорошая дорога в этой точке заканчивается. После Усть-Коксы начинается Уймонская степь, через 60 км движения по ней будет поселок Тюнгур. От него начинаются походы на Белуху.

Из Тюнгура грузовики доставляют туристов на стоянку «Три березы». Оттуда они идут пешком до Аккемского озера около 15 км. На озере разбивается лагерь, это стартовая точка для самых разных маршрутов по окрестностям Белухи.

Как подготовиться к покорению Белухи

В первую очередь нужно позаботиться о своем здоровье и физической форме.

Анастасия Солнцева,

предприниматель:

Если вы хотите в поход, то нужно понимать, что это не легкая прогулка по лесу. Часто компании и гиды именно так представляют эту программу. Планируете поход в следующем году? Тренироваться начинать надо уже сейчас. Особенно, если у вас нет опыта ходить с рюкзаком на большие расстояния, как не было у меня. В первый день наш iPhone показывал, что мы прошли 17 км и 100 этажей.

По словам Анастасии, приехать в горы нужно полностью здоровым и лучше повышать иммунитет заранее.

Анастасия Солнцева,

предприниматель:

Больное горло может обернуться ужасным кашлем. Даже небольшая высота, а базовый лагерь на Аккемском озере находится на отметке в 2000 метров над уровнем моря, как будто тебя разрушает. Этого сразу не замечаешь, но потом это дает о себе знать.

Вам потребуется туристическое и альпинистское снаряжение. Что-то компании-организаторы готовы предоставить в аренду, что-то придется искать самостоятельно — это необходимо уточнять заранее.

Сколько стоит попасть на Белуху?

Стоимость туристических программ на Белуху — 50−60 тыс. рублей на человека. Обязательно интересуйтесь квалификацией инструктора, который будет сопровождать вашу группу и обеспечением безопасности в походе.

Если вы собираетесь подняться на Белуху, то нужно иметь в виду, что обстоятельства могут сложиться по-разному — восхождению может помешать погода. Местные считают, что Белуха «не пускает» людей с негативными мыслями. Только сильные духом способны добраться до ее вершины.