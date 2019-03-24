Израиль, Венгрия, Горно-Алтайск. Стало известно, куда россияне боятся лететь без страховки

Российские туристы чаще всего покупают страховку, отправляясь в Израиль, Венгрию и Португалию, сообщает сервис путешествий Туту.ру. Кроме того, большинство страхуют себя и багаж, когда планируют путешествие в Горно-Алтайск.

Специалисты сервиса проанализировали статистику приобретения базовых и медицинских страховок, оформленных при покупках авиабилетов за прошедший год. Базовая страховка оформляется на время перелета (несчастный случай, потеря багажа, задержка рейса), а медицинская (обычная и спортивная) — на определенное количество дней пребывания в стране.

Российские путешественники, покупая авиабилеты, далеко не всегда оформляют страховку, но есть страны, для которых наши туристы делают исключение. Наиболее популярными странами, при путешествии в которые российские туристы чаще всего покупают и базовую, и медицинскую страховку, стали Израиль, Венгрия и Португалия.

«Почему именно эти страны — неизвестно. Если попадание Израиля еще как-то объяснимо — это популярное туристическое направление, то Венгрия и Португалия — страны-загадки», — отметили в Туту.ру.

В путешествиях по России авиапассажиры чаще всего страхуют себя и багаж, когда отправляются в Геленджик, Горно-Алтайск и Анадырь.