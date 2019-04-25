Туризм на Алтае: повышение курортного сбора в Белокурихе вызвало недовольство отдыхающих

После повышение ставки курортного сбора в Белокурихе с 30 до 50 рублей в январе 2019 года туристы стали все чаще отказываться от его уплаты. Об этом во время встречи турбизнеса с губернатором Виктором Томенко рассказал руководитель дирекции санаториев города-курорта Сергей Криворученко. Он также предложил властям снизить размер курортного сбора и освободить жителей Алтайского края от его уплаты.

Сергей Криворученко,

руководитель дирекции санаториев Белокурихи:

Если за восемь месяцев прошлого года было 50 отказов оплачивать сбор, то в начале 2019-го после повышения — уже 152. Наверное, все-таки повышение курортного сбора произошло несвоевременно. Вопрос о снижении сбора с 50 до 30 рублей мы рассмотрели на очередной сессии совета городских депутатов.

Представители санаториев уже выступали против повышения размера курортного сбора, полагая что из-за низких доходов населения курорты могут потерять значительное количество отдыхающих. О том, будет ли снижен размер «туристического налога», пока неизвестно.

Кроме того, Криворученко предложил освободить жителей Алтайского края от уплаты курортного сбора на территории региона, как это делают в Краснодарском крае. Он отметил: доля туристов в Белокурихе из Алтайского края незначительная, но в последние годы это число стало постепенно расти.

Ранее специалисты Счетной палаты выяснили, что далеко не все гостиницы Белокурихи взимали курортный сбор, а туристы уклонялись от его уплаты и не привлекались к ответственности. Это привело к тому, что бюджет не получил заявленные ранее 30 млн рублей.

Цифра

Более 240 тыс. туристов отдохнуло в Белокурихе в 2018 году, рассказал Олег Акимов, заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании «Курорт Белокуриха».