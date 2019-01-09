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Алтайский фотограф сняла удивительные сосны во льдах на Золотом озере

Известная фотохудожница из села Узнезя Светлана Казина рассказала в Instagram историю двух сосен, растущих на берегу Телецкого озера в Республике Алтай. Во время новогодних каникул Светлана побывала на озере, сфотографировала обледенелые Поклонную сосну и Веткину сосёнку, и выложила в соцсеть нынешние снимки вместе с прошлыми фотографиями этих деревьев.

Телецкое озеро в ожидании весны.
Телецкое озеро в ожидании весны.
altzapoved.ru

Поклонная сосна

Светлана Казина,
фотограф:

У неё есть имя… Её зовут — Поклонная Сосна… Удивительная, сильная, выносливая, мощная и нежная, она стоит наперекор непогодам и штормам (а шторма на Телецком озере не слабые, поверьте на слово). Стоит упав. Стоит горизонтально… Как она стоит? На ногах-ветвях.

По словам Светланы Казиной, с годами дерево все ниже и ниже опускаются к воду. Из-за этого сосна «похожа на огромное существо, ползущее к воде, отталкиваясь корнями от берега». «И пусть у вас это ассоциируется с позами, бузами, хинкали и зефирками, я не против, по-любому — это выглядит вкусно», пишет фотограф.

Веткина сосёнка

Светлана Казина,
фотограф:

Да, да, это та самая #Веткина_Сосёнка))) Которую многие из вас почему-то люстрой прозвали)) Только сейчас она полностью под ледяным панцирем, образованным брызгами прибоя Телецкого озера. Жива, здорова и находится в состоянии глубокого покоя, попросту говоря — крепко спит до весны…
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Для сравнения я использовала снимки 2012-го (ноябрь) и 2019-го (январь) годов (Nikon D7000 и Nikon D850).
.
Пысы: держите удары штормов судьбы.

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