В Алтайском крае на год перенесли фестиваль «Сибирская Масленица»

Организаторы фольклорно-гастрономического фестиваля «Сибирская Масленица» в Алтайском крае приняли решение перенести праздник на 2023 год, сообщил официальный сайт края.

Фестиваль обычно проходит на территории «Сибирского подворья» в селе Новотырышкино. В 2022 году он стал бы 15-м по счету, но из-за сложной эпидобстановки праздник перенесли.

«Будем считать, что этот год мы используем для подготовки к юбилейному фестивалю, чтобы провести его еще более креативно, усилить его русский колорит, разнообразить анимационные конкурсы, забавы, концертную и конноспортивную программы», — подчеркнул сопредседатель фестиваля Сергей Меркулов.

За год до начала пандемии «Сибирская Масленица» собрала под Белокурихой 37 тысяч человек.