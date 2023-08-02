В Алтайском крае впервые реализуют соцзаказ, который организует детские путешествия по региону

Соцзаказ реализуется в рамках реализации федерального проекта «Повышение доступности туристских услуг» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Прием заявок от потенциальных исполнителей социального заказа, предусматривающего организацию детских путешествий продлится до 9 августа.

В этом году на организацию туристских поездок школьников по территории региона было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета.

Социальные сертификаты получит одна тысяча учащихся 5-9 классов. Получается по 5 тыс. рублей на одного школьника за тур. Продолжительность путешествия должна составлять не менее 24 часов подряд, гостиницы должны иметь категорию «три звезды» и выше.

После отбора туроператоров исполнителями будут сформированы программы путешествий школьников, сообщает Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Ранее Tele2 выделит гранты на развитие цифровых проектов, которые решают социальные проблемы в сфере детства