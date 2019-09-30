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Туризм

В Барнауле откроется Деревня Маламутов

Под Барнаулом в поселке Борзовая Заимка откроется Деревня Маламутов, сообщает «Алтайтурцентр». Она расположится на территории развлекательного комплекса «Планета Q».

Маламут.
Маламут.
CC0

Летом на территории комплекса работал бассейн, зимой здесь зальют каток, соорудят горку и поставят юрту. В Деревне Маламутов гости смогут сфотографироваться с щенками из питомника Wey Winner, послушать легенды о собаках, а также покататься на упряжке взрослых маламутов.

В Деревне будут работать два кафе и теплые раздевалки. Там же Алтайский Дед Мороз будет общаться с детьми во время зимних праздников и на каникулах.

В этом зимнем сезоне в Деревне Маламутов будут устраивать семейные и корпоративные гонки на собачьих упряжках, кататься на них по окрестному лесу.

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