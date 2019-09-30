В Барнауле откроется Деревня Маламутов

Под Барнаулом в поселке Борзовая Заимка откроется Деревня Маламутов, сообщает «Алтайтурцентр». Она расположится на территории развлекательного комплекса «Планета Q».

Летом на территории комплекса работал бассейн, зимой здесь зальют каток, соорудят горку и поставят юрту. В Деревне Маламутов гости смогут сфотографироваться с щенками из питомника Wey Winner, послушать легенды о собаках, а также покататься на упряжке взрослых маламутов.

В Деревне будут работать два кафе и теплые раздевалки. Там же Алтайский Дед Мороз будет общаться с детьми во время зимних праздников и на каникулах.

В этом зимнем сезоне в Деревне Маламутов будут устраивать семейные и корпоративные гонки на собачьих упряжках, кататься на них по окрестному лесу.