Стало известно, когда алтайский Дед Мороз начнет принимать гостей

Алтайская резиденция Деда Мороза в ТРЦ "Праздничный" начнет свою работу 18 ноября, сообщает "Алтайтурцентр".

К новогоднему сезону 2019−2020 резиденция подготовила ряд акций и интересных событий. Так, 18 ноября совместно с компанией «Инмарко» будет выпущена ограниченная серия мороженого «Волшебный билет в Резиденцию». 23 ноября в Новоалтайске откроется новогодняя почта, а в Барнауле — проект-мастерская «Фабрика Деда Мороза». Ежегодный праздник «Алтайская зимовка» пройдет 30 ноября.

Всех желающих Дед Мороз будет ждать в гости в свою резиденцию с 18 ноября 2019 года по 8 января 2020 года.